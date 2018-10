Rebellenführer Machar zurück im Südsudan

Südsudans Rebellenführer Riek Machar ist nach zwei Jahren im Exil in das Bürgerkriegsland zurückgekehrt. Machar kam am Mittwoch am Flughafen der Hauptstadt Juba an, um an Feierlichkeiten zu dem im September geschlossenen Friedensabkommen mit Präsident Salva Kiir teilzunehmen.