Staatsanwaltschaft stellte Verfahren um Firmenlogo ein

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat ein Verfahren zum Logo einer oberösterreichischen Firma eingestellt. Sprecher Friedrich Köhl bestätigte am Mittwoch auf Anfrage einen "NÖN"-Bericht und gab rechtliche Gründe für die Entscheidung an. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte 2017 ein Verfahren zum Logo eingestellt. Laut Anzeige erinnert der Schriftzug an SS-Runen. Die Bezirkshauptmannschaft prüft noch.