Sportlehrer überlebte einen Tag in stürmischer Adria

Der Sportlehrer Goran Jablanov (47) aus Slowenien ist beim Surfen ins Meer gefallen und hat einen ganzen Tag in der stürmischen Adria überlebt. Die italienische Polizei rettete ihn am Dienstag nahe Triest aus dem Wasser, wie das kroatische Staatsfernsehen HRT berichtete. Er hatte sich laut Medienberichten in den Wogen die ganze Zeit an sein Surfboard geklammert.