Mexikanisches Paar soll mindestens zehn Frauen getötet haben

Ein Paar aus dem Zentrum von Mexiko soll mindestens zehn Frauen getötet haben. Die beiden wurden in der Stadt Ecatepec nahe Mexiko-Stadt geschnappt, als sie gerade menschliche Überreste in einem Kinderwagen transportierten, wie die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) mitteilte.