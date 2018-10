Weltweite Anerkennung für Friedensnobelpreisträger

Die Vergabe des Friedensnobelpreises an zwei Vorkämpfer gegen sexuelle Gewalt in Konfliktregionen ist international auf breite Zustimmung gestoßen. Politiker und Organisationen aus aller Welt würdigten am Freitag die Verdienste der yezidischen Aktivistin Nadia Murad und des kongolesischen Gynäkologen Denis Mukwege.