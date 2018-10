Facebook

© APA/AFP/TT News Agency/JONAS EKS

Die Arbeit der Chemie-Nobelpreisträgerin 2018 Frances Arnold schätzt Nuno Maulide, Professor für Organische Synthese an der Universität Wien, als wegweisend ein. Die Idee, die Mechanismen der Evolution ganz gezielt einzusetzen und zu beschleunigen sei "eine sehr coole Methode", sagte er zur APA. Ebenfalls als "sehr cool" bezeichnete die Mikrobiologin Renee Schroeder die heuer gewürdigten Arbeiten.

Will man einen Eiweißstoff mit spezieller Funktion "designen", sei dies extrem schwierig, erklärte die Forscherin von den Max F. Perutz Laboratories (MFPL) der Uni Wien und der Medizinuni Wien. Es brauche sehr viel Wissen über den Prozess und es müssten Milliarden von Variationen abgearbeitet werden, die man nie und nimmer einzeln ausprobieren könne. Die drei Nobelpreisträger - neben Arnold sind das der US-Wissenschafter George Smith und der britischer Forscher Gregory Winter - hätten hingegen die natürlichen Evolutionsprozesse die Arbeit machen lassen, so Schroeder gegenüber der APA.

In mehreren Zyklen werden bei ihren Methoden die unterschiedlichen Variationen über evolutionäre Selektionsschritte optimiert und nur jene herausgepickt, die die gewünschte Funktion haben. Die Idee, Enzyme als Katalysatoren für chemische Reaktion zu verwenden, sei nicht neu, sagte Maulide. Das große Problem bisher war aber immer, dass Enzyme von Organismen extrahiert wurden, in denen sie sich für einen anderen Zweck entwickelt hatten. Man lief demnach Gefahr, dass der Ablauf nicht mehr funktioniert, wenn nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden.

Absolute Vorreiterin

"Als absolute Vorreiterin in dem Gebiet" habe Frances Arnold die Idee gehabt, die Mechanismen der Evolution nicht dafür zu nützen, dass der Organismus besser angepasst wird und länger überlebt, sondern dafür, "einfach die Reaktion, die wir wollen, besser zu katalysieren", so der Chemiker. Bei Enzymen für eine bestimmte chemische Reaktion, die beispielsweise eine 20-Prozent-Ausbeute erzielten, habe Arnold zufällige Erbgut-Veränderungen angestoßen. Alle Mutationen wurden danach in der Reaktion ausprobiert. Diejenigen, die eine Verbesserung erzielten, wurden in einer neuen Runde wieder zufällig verändert. Nach wenigen solcher Runden komme in der Regel ein Mutant heraus, der die gewünschte Reaktion hocheffizient ablaufen lässt, erklärte Maulide.

"Das ist klasse", weil so auch Enzyme hergestellt werden können, die bei der Erzeugung gleich mehrerer gewünschter Stoffe helfen. In weiterer Folge habe Arnold auch Enzyme entwickelt, die Reaktionen ablaufen lassen können, die in der Natur so gar nicht vorkommen, und nur im Labor möglich waren. Auch wenn ein Enzym nämlich nur "0,1 Prozent Ausbeute" schafft, erlaube die Methode, diesen Prozentsatz schrittweise zu erhöhen - es brauche dann lediglich mehr Runden. Mittlerweile könne man auf diesem Weg "verrückte Reaktionen" mit Enzymen ablaufen lassen, für die es vorher Metallkatalysatoren brauchte, so Maulide: "Frau Arnold hat das evoluiert - das ist großartig." Zukünftig könnten Enzyme vielleicht sogar chemische Abläufe ermöglichen, die auch Metallkatalysatoren nicht schaffen.

"Phage-Display-Methode"

Besonders elegant sei die "Phage-Display-Methode", denn sie koppelt die funktionellen Eiweißstoffe (Protein-Enzyme) mit ihrer Vorlage, dem Erbgut, so Schroeder. Damit konnten Smith und Winter Proteine mit Wunschfunktion gemeinsam mit der Information bekommen, wie sie herzustellen sind. Sogenannte Phagen, also Viren, die Bakterien befallen, haben Oberflächenproteine, deren Sequenz jeweils im Inneren als Erbinformation gespeichert ist. Die beiden Forscher packten Milliarden von Zufallssequenzen in die Phagen, und diese trugen die Produkte dieser Vorlagen als Oberflächenproteine zur Schau. Smith und Winter selektierten dann jene Varianten, die die gewünschten Bindungseigenschaften haben, fischten sie heraus und hatten gleich eine Art Blaupause im Inneren mit eingepackt.

Die Methoden hätten jedenfalls "einen sehr großen Impakt" in der Praxis, was vor allem für das Forschung von Frances Arnold gelte, wie Schroeder betonte. Die 1956 geborene Arnold beschreibt Maulide als "sehr nette, sehr dynamische und enthusiastische Frau", die überdies fast jugendlich wirke. Als Vortragende sei sie überdies äußerst begabt. "Ich denke, über den Preis freut sich die ganze chemische Community, denn sie ist wirklich eine von uns", so der Chemiker.