Extremisten töten 16 Menschen bei Überfall auf Tuareg-Lager

Radikale Islamisten, die mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Verbindung stehen sollen, haben bei einem Angriff im Nordosten Malis mindestens 16 Menschen getötet. Die Extremisten kamen auf Motorrädern und griffen in der Nähe des Ortes Inekar in der Region Menaka ein Lager nomadisch lebender Menschen vom Stamm der Tuareg an, wie Militärsprecherin Mariam Sagara am Mittwoch berichtete.