Fünfjährige in Kärnten von Hund in den Kopf gebissen

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Dienstag in Völkermarkt von einem Hund angefallen und in den Kopf gebissen worden. Die Kleine musste nach Angaben der Polizei verletzt ins Krankenhaus nach Klagenfurt eingeliefert werden. Der Hund war bei einer 33 Jahre alten Frau untergebracht.