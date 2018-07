13 Tote bei Streit um ein Stück Land in Mexiko

Bei einem Streit um ein Stück Land sind in Mexiko 13 Menschen erschossen worden. Unter den Toten seien zwei Frauen, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Oaxaca am Dienstag mit. Zudem sei ein Mensch verletzt worden, eine weitere Person galt noch als vermisst. Der blutige Streit trug sich am Montagabend zwischen Bewohnern der Dörfer San Lucas Ixcotepec und Santa Maria Ecatepec zu.