Österreichern droht Strafe wegen Nacktbad nach Heiratsantrag

Ein Nacktbad im Gardasee hat einem 29-jährigen Österreicher und seiner gleichaltrigen Freundin Ärger eingebracht. Weil das Paar am Sonntagnachmittag ausgerechnet mitten in einem Ort in unmittelbarer Nähe von Spaziergängern und Lokalen unbekleidet ins Wasser sprang, droht den beiden nun wegen Anstandsverletzung eine Geldstrafe zwischen 5.000 und 10.000 Euro.