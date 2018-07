Peru erklärte Ausnahmezustand für Grenzgebiet zu Kolumbien

Peru hat für eine Amazonas-Provinz an der Grenze zu Kolumbien den Ausnahmezustand erklärt, um dort nach Abtrünnigen der Guerillaorganisation FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) und Drogenhändlern zu suchen. Der Ausnahmezustand in Putumayo gelte für 60 Tage, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Regierung des südamerikanischen Landes.