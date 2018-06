Missbrauch: Lehrer zu vier Jahren und Einweisung verurteilt

Vier Jahre Freiheitsstrafe und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher: So lautete am Landesgericht Korneuburg am Montag das nicht rechtskräftige Urteil für einen AHS-Lehrer, dem u.a. sexueller Missbrauch von vier unmündigen Schülerinnen vorgeworfen worden war. Außerdem muss der 37-Jährige den Opfern je 2.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Dazu kam ein fünfjähriges Berufsverbot.