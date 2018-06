Volkshilfe warnt vor Kürzung der Mindestsicherung

Die Volkshilfe hat am Montag auf die negativen Auswirkungen von Armut auf die Lebenssituation von Kindern hingewiesen. 324.000 seien in Österreich betroffen. Jetzt die Mindestsicherung zu kürzen, sorge dafür, dass es mehr als 45.000 von ihnen künftig noch schlechter gehen werde, kritisierte Direktor Erich Fenninger in einer Pressekonferenz.

© APA (Schneider)

Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin und Kinderarmuts-Expertin Judith Ranftler führte Fenninger aus, was ein solches "Leben am Limit" für die Betroffenen bedeute. Die Kinder würden gesundheitlich, psychisch, kulturell und sozial Schaden nehmen. "Sie haben weder eine gelingende Kindheit, noch eine Zukunft vor Augen", so Fenninger.

Nicht alle Kinder hätten die gleichen Chancen, denn Armut werde vererbt, meinte er: "Armutsbetroffene Kinder sind nicht schuld an ihrer Lage, sie sind hineingeboren." Die Rede von Chancengerechtigkeit sei da bloße Rhetorik, um ungleiche Bedingungen zu verdecken. Dass man hier nun auch noch aus populistischen Gründen die Mittel reduziere und so tue, als wären die Menschen an ihrer Lage selbst Schuld, sei massiv zu kritisieren.

"Welche Emotionslage haben Politiker, dass sie diese Mindestsicherung für Kinder kürzen?", fragte er. In Wirklichkeit müssten die Kinderzuschläge nicht reduziert, sondern deutlich erhöht werden. "Unfassbar" sei auch, dass jene finanziell diszipliniert werden sollen, die den Pflichtschulabschluss nicht geschafft hätten.

Man wolle den Menschen eine Mrd. Euro wegnehmen, gleichzeitig gebe es 1,5 Mrd. Euro frisches Geld für besser Verdienende durch den Familienbonus, so Fenninger. Wie man es anders machen und damit die Kinderarmut in Österreich komplett abschaffen könnte, rechnet die Volkshilfe derzeit durch. Präsentieren will man das Modell in wenige Wochen.