Finanzminister Löger schließt Nulldefizit 2018 nicht aus

Finanzminister Hartwig Löger will ein Nulldefizit schon im Jahr 2018 nicht mehr völlig ausschließen. Er gehe zwar aufgrund der volkswirtschaftlichen Lage nicht davon aus und habe es im Budget auch nicht eingeplant, "aber so früh wie möglich ist mir recht", meinte Löger am Dienstag bei einer Veranstaltung der Agenda Austria.