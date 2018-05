Oberösterreicher starb bei Sturz aus dem Dachbodenfenster

Ein 47-jähriger Oberösterreicher ist am Montag gegen 8.00 Uhr in seinem Haus in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) tödlich verunglückt. Der Mann wollte ein Dohlennest von einem Balken entfernen. Dazu öffnete er das Dachbodenfenster und versuchte, das Nest mit einer Holzlatte zu beseitigen. Der Mann dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte etwa zehn Meter kopfüber aus dem Fenster.