Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer in NÖ

Im Fall um den Vorwurf gegen einen Pfarrer, der in den 1990er-Jahren in Niederösterreich eine Minderjährige missbraucht haben soll, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft (StA) Korneuburg. "Es geht in Richtung Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses", bestätigte der Sprecher der StA, Friedrich Köhl, am Samstag Medienberichte. Ermittelt werde gegen den Priester sowie gegen unbekannte Täter.