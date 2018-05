Ermittlungen nach Tod von Ex-Bürgermeister von Hollabrunn

Der Tod des Ex-Bürgermeisters von Hollabrunn in Niederösterreich, Werner Gössl, am 1. Mai in der Toskana beschäftigt die italienische Justiz. Die Staatsanwaltschaft von Pisa untersucht, ob dem Arzt des 60-Jährigen Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, berichtete die toskanische Tageszeitung "Il Tirreno".