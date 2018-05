Angriff mit Eisenstange in Knittelfeld, Mann schwer verletzt

Mit einer Eisenstange, wie man sie für Klimmzüge verwendet, hat in der Nacht auf Donnerstag ein 31-Jähriger in Knittelfeld im Bezirk Murtal einen 23-Jährigen geschlagen und dadurch schwer am Kopf verletzt. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Schauplatz des Angriffs war ein Parkplatz eines Lebensmittelmarktes.