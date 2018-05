Gleitschirm-Kollision in Kärnten: Holländer schwer verletzt

Bei einem Flugunfall im Bezirk Spittal an der Drau ist am Donnerstag ein Holländer schwer verletzt worden. Der 31-Jährige kollidierte mit einem Deutschen, beide stürzten mit ihren Fluggeräten ab. Während der Holländer auf dem Almboden aufkam, blieb der andere Sportler in einer Fichte hängen und überstand den Zwischenfall laut Polizei unverletzt.