Cobra-Beamte schossen in Parndorf auf brennende Gasflaschen

Bei Schweißarbeiten sind am Mittwochnachmittag in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) Gasflaschen in Brand geraten. Kräfte der Spezialeinheit Cobra schossen mit Sturmgewehren auf die Gasflaschen, um eine mögliche Explosion zu verhindern und für Druckentlastung zu sorgen. Während des Einsatzes gab es Sperren im Straßen- und Bahnverkehr. Verletzt wurde nach Polizeiangaben von Donnerstag niemand.