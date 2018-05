ÖVP feiert ein Jahr Parteichef Kurz und eigene Umfragewerte

Die ÖVP feiert am Montag nicht nur ein Jahr Parteichef Sebastian Kurz, sondern auch die Umfragewerte, die mit dem nunmehrigen Bundeskanzler einhergehen. So habe sich der "neue Stil" manifestiert, schloss Generalsekretär Karl Nehammer aus einer von der Partei selbst in Auftrag gegebenen Befragung. Auch die Zufriedenheit für die mit der FPÖ gebildeten Regierung ist demnach ungewöhnlich groß.