15-Jähriger fuhr mit gestohlenen Kennzeichen Polizei davon

Ein 15-Jähriger, der in einem Pkw mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war, ist am Montag um kurz nach 21.00 Uhr in Wien-Meidling gestoppt worden. Zuvor hatte der Bursche mit teils überhöhter Geschwindigkeit rote Ampeln und Sperrlinien überfahren, glücklicherweise aber niemanden verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.