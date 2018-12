Facebook

Lilith Kraxner, "how to live?", 2018, Filmstill, 16 mm-Film, Farbe, digitalisiert, Loop © Lilith Kraxner

Gleichzeitig gibt sie somit einen Überblick über verschiedene Förderungsmaßnahmen des Landes Steiermark: das Projekt „Artist-in-Europe“ (Jimi Lend, Susanna Flock und Leonhard Müllner), die „Film-Auslandsstipendien“ (Lilith Kraxner, Karl Wratschko) und die „Atelier-Auslandsstipendien“ (Veronika Eberhart, Marie Gamillscheg, Daniel Hafner, Julian Palacz, Ulrich A. Reiterer und studio ASYNCHROME).

Reise- und Arbeitsstipendien gehören oft zu den wesentlichsten Impulsen einer jungen Künstler/innenkarriere. Das Land Steiermark förderte 2018 mit 10 Stipendien nicht nur bildende Künstler/innen in diesen Programmen, sondern auch Kunstschaffende in Film, Musik und Literatur. Die im Zuge dieser Stipendien entstandenen Werke sind nun in der Ausstellung zu sehen, die keine homogene inhaltliche Zusammenstellung ist, sondern die vielen Zugänge zu teilweise fremd wirkenden kulturellen Phänomenen zeigt. Zu sehen sind auch gesellschaftliche Unterschiede und sich daraus ergebende Dynamiken, die die Künstler/innen an den jeweiligen Orten aufnehmen, im Werk darstellen und diskutieren.

Susanna Flock und Leonhard Müllner, "Canicula", 2017, Audiokomposition: Susanna Flock / Drohnenpilot: Fabian Spiegel, Produziert von Künstlerdorf Schöppingen Foto © Susanna Flock und Leonhard Müllner

Politische Entwicklungen – vielfach wurden Länder mit realsozialistischen Traditionen besucht – spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Kunst dieser Generation lässt sich auf die Probleme der Zeit sehr spezifisch ein und vernetzt diese entsprechend aussagekräftig. Medial geht man dabei vielfältige Wege. Die klassischen Disziplinen von Malerei bis Skulptur kommen fast zitathaft vor, werden in ihrem jeweiligen Zusammenwirken beurteilbar und öffnen einen verblüffenden gedanklichen Raum, der sich in der Kunst widerspiegelt.

Bei der Eröffnung stehen Kulturlandesrat Christopher Drexler, Leiter der Neuen Galerie Graz Peter Peer sowie einige der Künstlerinnen und Künstler für Gespräche zur Verfügung.