Mahlzeit! In der Nacht auf Freitag wurden weite Teile Österreichs von Unwettern heimgesucht. Sturmböen, umgeknickte Bäume, Überschwemmungen sowie Erd- und Hangrutschungen hielten die Einsatzkräfte über Nacht wiederholt auf Trab. Über 170 Mal musste die Feuerwehr allein in Salzburg ausrücken. In Süddeutschland stoppte unwetterbedingt sogar der Zugverkehr. Weitere Informationen finden Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Fernwärmepreise sinken um etwa zehn Prozent

Energie Steiermark und Graz teilen eine Tarifsenkung der Fernwärmekosten um etwa zehn Prozent mit. Für den Winter 2023/24 soll es einen Heizkostenzuschuss von 340 Euro geben.

Freibad Steyr: Ermittlungen gegen Bademeister

Mitte August wurde ein Video publik, in dem ein Bademeister einen Burschen vom Zehn-Meter-Turm stößt. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat gegen den Bademeister nun Ermittlungen wegen Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Das Milliardengeschäft der Duty-free-Shops

Nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen klingeln die Kassen in den Duty-free-Shops wieder. Duftry AG hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2023 nahezu verdoppelt.

Prigoschins Tod wirft weiterhin Fragen auf

Nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin herrscht immer noch keine Klarheit. Die US-Regierung geht davon aus, dass der Söldnerführer Mittwochabend ums Leben kam.

"Barbie – Die perfekte Frau?": Die Doku zum Hype

Die Barbie-Doku veranschaulicht wie Barbie zu Popkultur wurde und erzählt die Geschichte der Plastikpuppe. Ist sie eine Ikone oder gar ein feministisches Vorbild? Lesen Sie hier weiter.

Wrestler Bray Wyatt verstirbt mit nur 36 Jahren

Wrestling-Superstar Bray Wyatt - mit bürgerlichen Namen Windham Rotunda - stirbt gestern an einem Herzinfarkt. Wyatt gewann einmal die WWE Championship und zweimal die Universal Championship.

Bray Wyatt © (c) IMAGO/USA TODAY Network (IMAGO/Joe Camporeale)

Radioaktives Wasser fließt weitere 35 Jahre ins Meer

Der japanische Konzern Tepco leitet seit gestern radioaktives Kühlwasser in den Pazifik ab. Es enthält das radioaktive Wasserstoffisotop Tritium. Fischer fürchten um ihre Existenz. (Kleine Zeitung PLUS)

Halle Berry und Olivier Martinez teilen sich das Sorgerecht für gemeinsamen Sohn

Nach zwei gemeinsamen Ehejahren gaben Berry und Martinez 2015 ihre Trennung bekannt. Acht Jahre nach dem Ehe-Aus erzielen sie nun eine Einigung um ihr gemeinsames Kind.

2013: Halle Berry und Olivier Martinez © (c) IMAGO/ABACAPRESS (IMAGO/Marechal-Wyters/ABACA)

Meine Empfehlung: Kinder aus Fehring und Ukraine stellen Show auf die Beine

36 Kinder im Alter zwischen sieben und 17 Jahren stellen aktuell den Rote Nasen Sommercircus in Brunn auf die Beine. Das Besondere ist, dass die Hälfte alles Kinder des Ferienprogramms einen ukrainischen Migrationshintergrund haben. Ermöglicht wird das Projekt vom Netzwerk "Steiermark hilft". "Im Zuge des Aufbaus der Plattform haben wir mit vielen NGOs kooperiert, unter anderen mit den Roten Nasen", sagt Landtagsabgeordnete und Mitgründerin des Netzwerkes Cornelia Schweiner. Mehr Informationen finden Sie hier! (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

