Bei Moskau ist am Mittwoch ein Privatjet abgestürzt. Einer der zehn Passagiere soll Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gewesen sein. Sein Name stand zwar auf der offiziellen Passagierliste, doch es werden am Donnerstagvormittag Gerüchte laut, er hätte seinen Tod nur vorgetäuscht. Eine Obduktion der Leichen steht noch aus. Vor dem ehemaligen Hauptquartier der Gruppe Wagner in Moskau versammeln sich inzwischen Anhänger und legen Blumen und Kerzen nieder. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

UNIQA vollzieht vollständigen Rückzug von Russland

Raiffeisen und Uniqa trennen sich von dem russischen Tochterunternehmen Raiffeisen Life. Das Versicherungsunternehmen erhält 75 Prozent der Anteile, die RBI 25 Prozent.

Johann Fuchs in Berufungsverhandlung freigesprochen

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA) stand am Donnerstag erneut vor Gericht. Im Dezember 2020 soll er Aktenteile einer Anzeige der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) weitergegeben haben. Nun hat das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) seinen Freispruch bestätigt.

BRICS-Gruppe: Aufnahme neuer Mitglieder bestätigt

Die BRICS-Gruppe hat sich geeinigt, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aufzunehmen. Mit 1. Jänner 2024 erfolgt die Aufnahme.

Neunjährige stürzte in zwölf Meter tiefen Brunnen

Der Lebensgefährte der Mutter kam dem Mädchen zu Hilfe und hielt es über Wasser, bis die Feuerwehr beide aus dem Brunnenschacht befreite.

Kalifornien: Schießerei in Biker-Bar

Am Mittwoch fand eine Schießerei im kalifornischen Orange County in einer Bar statt. Mindestens fünf Personen kamen ums Leben.

Post-Covid-Erkrankte leiden unter "bleierner Erschöpfung"

Bis zu eineinhalb Jahre nach der Coronainfektion leiden Menschen unter dem Post-Covid-Syndrom. Im Schnitt dauert eine Erholung desto länger, je schwerer die Coronainfektion verlief.

Erste republikanische Präsidentschaftsdebatte: Trump bleibt unerwähnt

Bei der ersten parteiinternen Präsidentschaftsdebatte lieferten sich die Bewerber einen Schlagabtausch über Bildung und Abtreibung. Verbale Attacken gegen Kontrahenten Trump blieben aus.

Sepp Straka beim Finale der FedExCup-Serie

Ab heute schlägt der 30-jährige Österreicher beim Finale der FedExCup-Serie in Atlanta ab. Straka hofft noch auf ein Ticket für den Ryder Cup in Rom. (Kleine Zeitung PLUS)

Radsport-Talent Tijl De Decker liegt im Koma

Nach einem schweren Trainingsunfall liegt Tijl De Decker im Koma, teilte sein Team Lotto-Dstny mit. Der 22-jährige Belgier war Mittwoch mit einem Auto kollidiert und verlor viel Blut.

Rumer Willis benennt Tochter nach Tippfehler

Im April verkündet die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore die Geburt ihres Kindes. Louetta Isley Thomas Willis heißt das Mädchen. "Wir dachten eigentlich an Loretta, aber dann gab es einen Tippfehler", sagt Rumer Willis gegenüber dem "People"-Magazin.

Rumer Willis, Tallulah Willis und Tochter Louetta © (c) IMAGO/Cover-Images (IMAGO/INSTARimages.com)

Meine Empfehlung: Das "Juwel Piber" soll als Austragungsort für Turniere forciert werden

Für das Mannschaftsspringturnier am kommenden Wochenende werden mehr als 300 Reiterinnen und Reiter zu der Bundesländermannschaftsmeisterschaft im Springreiten in Piber erwartet. Die edlen Lippizaner werden jedoch nicht an den Bewerben teilnehmen, da sie nicht für den Springsport geeignet sind. Mit großer Freude fiebern Teilnehmer sowie Fans dem Turnier entgegen. "Piber hat eine Euphorie für dieses Turnier geweckt, die ihresgleichen sucht", betont Alois Stoiser, der Vizepräsident des Steirischen Pferdesportverbandes (STPS). Mehr dazu finden Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

