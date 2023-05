Mahlzeit!

Mit den Klausuren in Latein und Griechisch beginnt heute die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison stehen damit zwei kleinere Fächer auf dem Programm - in Latein maturieren in Österreich rund 2.100 Schülerinnen und Schüler, in Griechisch gerade einmal 14. Für den Großteil der rund 42.000 Maturanten an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) geht es dann am Mittwoch mit den Klausuren in Mathematik los.

Wie Künstliche Intelligenz die Bildungswelt und auch die Matura auf den Kopf stellt, lesen Sie hier! (Kleine Zeitung PLUS)

Erster Anstieg der Arbeitslosigkeit seit zwei Jahren

Die Arbeitslosigkeit ist im April das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent höher.

Heutige Empfehlungen:

Tornado deckte in Niederösterreich mehrere Häuser ab

Abgedeckte Dächer und Schäden an Gebäuden – ein Tornado sorgte in einer kleinen Ortschaft in Niederösterreich für Verwüstung. Verletzt wurde durch den Sturm niemand, der Schaden ist jedoch groß.

Wie die USA die Ukraine im Kampf gegen Russland einbremsen

Eine geplante ukrainische Offensive in Syrien, ein Vergeltungsschlag auf Moskau zum Jahrestag des Krieges. Die geleakten US-Geheimdienstdokumente zeigen wohl auch, wie die USA ukrainische Schnellschüsse unterbinden. Eine Analyse.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Szenen aus einer explosiven Cup-Nacht in Klagenfurt gehen um die Welt

Sturm-Fans verwandelten das Cup-Finale in Silvester. Die Fußballwelt staunt über die Szenen aus Klagenfurt kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit. Inklusive eines klassischen Memes über den Ordner-Dienst. Eine Analyse des Spiels lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Sturm-Fans machten aus dem Cup-Finale Silvester ©

Das waren die schönsten Momente der Met Gala 2023

Die Veranstaltung gilt als einer der wichtigsten Termine für alle Stars und Sternchen. Auch in diesem Jahr erschienen die Promis im Metropolitan Museum of Modern Art in New York in beeindruckenden Roben und lustigen Kostümen.

Suche nach millionenschwerem Nazi-Schatz in Niederlanden

Deutsche Soldaten sollen damals Juwelen, teure Uhren und andere Kostbarkeiten zusammengerafft und sie angeblich in Kisten in Ommeren vergraben haben.

Winzer aus dem Burgenland kreierte Wein für König Charles

Anlässlich der Krönung von König Charles verwandelte der burgenländische Winzer Willi Opitz Trauben aus England in einen speziellen Pinot Noir und nannte ihn "Coronation Cuvée". Charles soll eine Flasche bekommen.

Ein Burgenländer hat für Charles einen speziellen Krönungswein kreiert. © Imago

Blonder Bär tappte in Friaul in Käfig-Falle

Bär Francesco, Sohn von Bärin KJ2, der einzigen bisher in Trentino/Trient getöteten Bärin, wurde in Friaul südlich des Gailtals gefangen. KJ2 hatte im Jahr 2017 einen Pensionisten am Arm verletzt.

Meine Empfehlung: Uschi Obermaier: "Wenn du nichts riskierst, dann passiert auch nichts Interessantes."

Freie Liebe, Drogen und Partys mit Rockstars - das fällt zu Uschi Obermaier ein. Über die 76-Jährige wurde viel geschrieben, nicht alles stimmte. Ihr Leben war "viel mehr als Sex und die 60er-Jahre", erzählt sie im Interview- und verrät Pläne für eine Doku über ihr Leben.

Uschi Obermaier ©

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen