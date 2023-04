Die Salzburger "Dirndl-Koalition" ist Geschichte. Bei den Landtagswahlen am Sonntag stürzte ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer auf knapp über 30 Prozent ab, die Grünen verloren leicht, die Neos flogen sogar aus dem Landtag.

Das größte Plus am Wahlsonntag verzeichneten völlig überraschend die Kommunisten unter ihrem Spitzenkandidaten Kay-Michael Dankl (mehr als elf Prozentpunkte). Hier lesen Sie drei Erklärungsversuche, was hinter dem Erfolg steckt. Auch die FPÖ fuhr ihr bisher stärkstes Ergebnis in Salzburg ein, wir haben uns angesehen, wie Spitzenkandidatin Marlene Svazek die Volkspartei in Salzburg das Fürchten lehrte.

Heutige Empfehlungen:

Warnstreiks an Flughäfen in Berlin und Hamburg sorgen für Flugausfälle

Drei AUA-Flüge von Hamburg nach Wien wurden heute gestrichen, Eurowings-Flüge finden aber statt. Ausfallen werden auch sieben Flüge zwischen Berlin und Wien. Die Streiks an beiden Flughäfen dauern den ganzen Tag. Zur Meldung.

Nach der Niederlage im Topspiel hat bei Sturm Platz zwei Priorität

Sturm hat das Topspiel gegen Salzburg vor 16.000 Fans 0:2 verloren. Ganz will man den Titeltraum in Graz aber noch nicht aufgeben.

Stefan Hierländer (liegend) und Manprit Sarkaria waren nach der Niederlage enttäuscht © Gepa

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Schlechte Luft führt zu Todesfällen bei Kindern und Jugendlichen

Laut der EU-Umweltagentur gibt es in Europa jedes Jahr mehr als 1200 vorzeitige Todesfälle unter Minderjährigen. Luftverschmutzung führt auch zu mehr gefährlichen Asthmaanfällen.

"Ganz unspektakulär": ESC-Star Cesár Sampson hat geheiratet

Erst jetzt wurde bekannt, dass der Sänger bereits im Jänner seiner Freundin, dem Model Frederika Kurtulikova, das Ja-Wort gegeben hat.

Frederika Kurtulikova und Cesar Sampson Frederika Kurtulikova und Cesar Sampson © Instagram Sampson

Die Nacht, in der Armin Wolf als ZiB-Moderator kündigen wollte

Seit 20 Jahren ist Armin Wolf eines der prominentesten Fernsehgesichter des Landes. Es gab aber auch einen Moment, als er Chefredakteur einer Tageszeitung werden wollte. Hier geht's zur Meldung.

Bluttat in Melk: Untersuchungshaft über Beschuldigten verhängt

Ein 42-Jähriger - er ist geständig - soll den Partner seiner Mutter erschossen haben. Nun wurde über den Mann U-Haft verhängt, mehrere Gutachten sollen nun eingeholt werden. Keine Angaben zu Motiv.

Meine Empfehlung: Wächst Indien zum neuen Klimasünder Nummer eins heran?

Indien löst China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ab. Wird der Subkontinent auch Nummer eins beim CO₂-Ausstoß, wären alle internationalen Klimaziele Makulatur. Um zu verhindern, dass es so weit kommt, benötigt Indien aber Hilfe. Mit zahlreichen Grafiken.

In Sachen Bevölkerung lässt Indien China bereits hinter sich ©

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche !

