Mirabellgarten, Mozartkugeln – und nun auch Kommunisten: Salzburg ist seit der Landtagswahl am Sonntag um eine Attraktion reicher. In der Stadt Salzburg ist die KPÖ Plus mit 21,5 Prozent bei der Landtagswahl zweitstärkste Kraft nach der ÖVP geworden. Die ÖVP erreichte mit 24,8 Prozent nur drei Prozentpunkte mehr.