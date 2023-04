Mahlzeit! Die Video-Plattform "Tiktok" sorgt in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder für Diskussionen. Viele Länder haben bereits über Maßnahmen gesprochen, die vor allem Staatsbedienstete betreffen sollen. In einigen Ländern wurde bereits ein "Tiktok"-Verbot für jene Angestellte ausgesprochen. In Österreich hingegen werde dies noch geprüft. Zuletzt haben sich Stimmen aus dem Innenministerium gehäuft, die eine Entscheidung vor Ostern in Aussicht gestellt haben. Das scheint mittlerweile unwahrscheinlich. Alles rund um die Causa "Tiktok".

Heutige Empfehlungen:

Macron will "größere Rolle" Chinas für Friedenslösung in der Ukraine

Neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehen die angeschlagenen Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union im Zentrum der Gespräche. Lesen Sie mehr.

Berlusconi wird im Krankenhaus wegen Leukämie behandelt

Die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtet über die angebliche schwere Erkrankung von Berlusconi. Der klinische Zustand des 86-Jährigen sei von einer Lungenentzündung erschwert worden. Zur Meldung.

© AP (Alessandra Tarantino)

Schon ab Ostern: Adria-Badeort schränkt Verkauf von Alkohol ein

Jesolo möchte in dieser Saison noch härter gegen Alkoholmissbrauch vorgehen. Bürgermeister: "Dulden keine Exzesse mehr." Maßnahmen gelten auch bereits für das Osterwochenende. Lesen Sie alles darüber.

Alpakahof am Grünen See trauert um sein erstes Kamelbaby

Vor einem Jahr hat der Alpakahof am Grünen See den Betrieb aufgenommen, nun kam dort das erste Tragößer Kamelbaby auf die Welt. Doch die kleine Saphira hat es nicht geschafft, die Anteilnahme ist riesig. Zum herzigen Video. (Kleine Zeitung PLUS)

Vierhauben-Koch Reinhard Gerer mit 69 Jahren verstorben

Er war Österreichs erster Vierhauben-Koch und brachte unter anderem Toni Mörwald das Kochen bei. Nun verstarb der Zeltweger Reinhard Gerer nach langer Krankheit kurz vor seinem 70. Geburtstag.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wie unabhängig ist die Kleine Zeitung? Die Redaktion antwortet

Keine Frage ist zu unbequem und schon gar nicht zu kritisch. In unserem neuen Format "Blick in den Newsroom" liefert die Kleine Zeitung exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Kelag mit Rekordergebnis: Umsatz verdoppelt, Gewinn plus 66 Prozent

Die Kelag bilanziert 2022 mit über 3 Milliarden Euro Umsatz und 214 Millionen Euro Gewinn – vor allem dank Beteiligung an Verbund-Wasserkraftwerken. Extreme Trockenheit führte zu Absatzrückgängen. 2023 soll das Ergebnis erneut gesteigert werden.

Im Video: Real Madrid und Karim Benzema demütigen den FC Barcelona

Mit dem Rücken zur Wand stehend hat Real Madrid wieder einmal abgeliefert. Das berauschende 4:0 im Clasico beim ewigen Erzrivalen FC Barcelona genossen die Real-Stars um David Alaba ganz besonders. Zum Video.

Beratungsstelle warnt: "Zwangsheiraten gibt es auch in Österreich"

Es sei ein komplexes Thema, aber lange kein "exotisches": Laut der Beratungsstelle "Orient Express" gibt es trotz Verbot auch in Österreich immer wieder Zwangsheiraten. Meist sind sie Symptom eines noch größeren Problems. Lesen Sie mehr darüber.

Impfung für Schwangere gegen RSV: Studien-Ergebnisse sind da

RS-Viren können für die Jüngsten überaus gefährlich werden. Zwischenergebnisse aus einer Phase-III-Studie eines Impfstoffes (Pfizer) sollen Wirksamkeit und Sicherheit bestätigen. Mehr dazu.

Christina Aguilera spricht offen über ihre traumatische Kindheit

Die US-Sängerin wurde von ihrem Vater viele Jahre lang misshandelt und geschlagen, darüber spricht Christina Aguilera aktuell in einem Podcast. Es sei für sie schwierig gewesen, das Erlebte zu verarbeiten. Zum Artikel.

Meine Hörempfehlung: Wie lebt man als Erwachsene mit ADHS, Frau Boerger?

ADHS ist als Erkrankung von Kindern bekannt. Doch auch Erwachsene sind betroffen. Angelina Boerger erzählt im "Ist das gesund"-Podcast über ihre späte ADHS-Diagnose und ihren Umgang damit. Hier gehts zum Podcast.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Gründonnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen