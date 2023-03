Mahlzeit! Tag eins nach der Landtagswahl in Kärnten und so geht es jetzt weiter: Die Parteien stellen sich für die Koalitionsgespräche auf, legen Themen und Personelles fest. Die erste Landtagssitzung muss bis 16. April stattfinden. Und auch in den Bundesparteizentralen hat man aufmerksam nach Kärnten geblickt: So bringt der Verlust der SPÖ Bundesparteichefin Rendi-Wagner weiter unter Druck, die ÖVP freut sich über eine Verschnaufpause und FPÖ-Chef Kickl bleibt auf Erfolgskurs. Hier lesen Sie alles rund um die Landtagswahlen und ihren Folgen:

Wagner-Chef Prigoschin droht Putin: "Dann bricht die Front zusammen"

Schon seit längerer Zeit gibt es Streit zwischen der russischen Führung und den Wagner-Truppen. Nun droht Söldner-Chef Prigoschin dem Kreml mit dem Rückzug aus der Ukraine.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Bluttat in Oberösterreich: Opfer wollte sich noch verstecken

Großer Erschütterung herrscht nach der Bluttat in der Gemeinde Grünburg in Oberösterreich, nachdem der Ex-Schwager mutmaßlich einen Familienvater erschossen hat. Hier lesen Sie mehr.

Luchse sollen nahe der Kärntner Grenze freigelassen werden

Mit einem einzigartigen Projekt will der WWF jetzt in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien das Aussterben der Luchse bekämpfen. Freigelassene Tiere werden mittels GPS beobachtet.

Fünf Luchse werden jetzt nahe der Kärntner Grenze freigelassen © dpa

Weltkleinste Schildkrötenart in der Steiermark nachgezüchtet

"Turtle Island" schaffte weltumspannend erstmals Nachwuchs bei der akut gefährdeten Vallarta-Schlammschildkröte. Drei Exemplare schlüpften in Anlage in Deutschlandsberg. (Kleine Zeitung PLUS)

Drei Exemplare der kleinsten Schildkrötenart der Welt – der Vallarta-Schlammschildkröte – erblickten im Februar am "Turtle Island"-Standort in Deutschlandsberg das Licht der Welt © APA/Turtle Island/Torsten Blank

Die Bilanz der Nordischen WM in Planica

Überragende Norweger, eine mangelnde ÖSV-Transparenz und keine weltmeisterliche Stimmung aufgrund der fehlenden Zuschauer: Kollege Alexander Tagger zieht Bilanz über die Weltmeisterschaft. (Kleine Zeitung PLUS)

Multiples Myelom: Neue Therapien verbessern Prognosen von Krebspatienten

Zum internationalen Awareness-Monat "Multiples Myelom" im März: Mediziner berichten über neue Therapien für Betroffene – mit Medikamenten und Stammzellentherapie.

Song Contest: Vorgeschmack auf Österreichs Beitrag

In den Wettquoten ist Österreichs Duo Teya & Salena schon gestiegen. Nun gibt es einen Teaser zu ihrem ESC-Beitrag "Who the Hell is Edgar", der am 8. März Radio-Premiere feiert.

Ein Jahr nach Oscar-Watsche schlägt Chris Rock zurück

US-Komiker Chris Rock trat am Wochenende als erster Künstler live bei Netflix auf, dabei witzelte der Schauspieler über Will Smith und dessen Frau Jada Pinkett Smith. Hier lesen Sie mehr dazu.

Meine Empfehlung: Wie beim Kaffeegenuss auch die Umwelt profitieren kann

Gehören Sie wie ich auch zu den Menschen, die täglich mindestens einen Kaffee trinken? Die modernen Maschinen können jedoch echte Energiefresser sein, Kapselsysteme sorgen zudem für viel Müll. Inzwischen gibt es nachhaltige Alternativen zum klassischen Aluminiumpod. Kollegin Simone Rendl hat recherchiert, wie man Energie und Müll sparen kann.



