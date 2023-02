Mahlzeit! Vor fast genau einem Jahr fielen die russischen Streitkräfte in den ersten Gebieten der Ukraine ein. In den vergangenen Monaten mussten Tausende von Toten beklagt werden, ganze Städte wurden zerstört, unzählige Flüchtende mussten Schutz in umliegenden Ländern suchen.

Russland hält derzeit an seinen schweren Raketenangriffen fest, besonders betroffen sei derzeit Bachmut in der Ostukraine. Allein in den vergangenen 24 Stunden gab es dort laut Auskunft des ukrainischen Militärs 59 Raketenangriffe. Wir halten Sie in unserem Liveticker über die wichtigsten Ereignisse auf dem Laufenden.

Heutige Empfehlungen:

Brandrede, Bier und Beifall: FPÖ, ÖVP und Co. klopfen heute flotte Sprüche

Herbert Kickl feiert bei traditionellen politischem Aschermittwoch in Ried als Parteichef Premiere, die Kärntner ÖVP setzt auf den Bundeskanzler und Besuch aus Deutschland. Alles dazu lesen Sie hier.

"Lustig ist anders": So kommt der Villacher Fasching im Netz an

Während der TV-Ausstrahlung des Villacher Faschings wurde im Netz viel gelacht, jedoch nicht mit den Akteurinnen und Akteuren, sondern über sie. Vor allem die frauenfeindlichen Witze wurden kritisiert. Zum Artikel.

Warum die Fastenzeit ursprünglich nichts mit Selbstoptimierung zu tun hat

Fasten im ursprünglich christlichen Sinn hat wenig gemein mit heutigen Spielarten. Nicht Selbstfindung ist das Ziel, sondern die Hinwendung zu den Menschen. Theresia Heimerl hat sich Gedanken rund um den Aschermittwoch gemacht. Lesen Sie mehr.

Schöffmann und Promegger holen Silber im Mixed-Teambewerb

Die ÖSV-Snowboard-Asse holen im Mixed-Teambewerb die nächste Medaille für Österreich. Sabine Schöffmann und Andreas Promegger jubelten über in Silber. Zur Meldung.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Vermisste Fünfjährige tot: 19-Jähriger festgenommen

Eine Fünfjährige wurde mit Verletzungen in einem Park in Berlin gefunden und verstarb später im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein 19-Jähriger wurde festgenommen. Zur Meldung.

David Alaba verletzt sich bei furiosem Sieg von Real Madrid in Liverpool

Liverpool musste sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League trotz 2:0-Führung an der Anfield Road mit 2:5 gegen Real Madrid geschlagen geben, das David Alaba verletzt verlor. Napoli besiegte Frankfurt 2:0. Zum Artikel.

Ali Mahlodji: "Manche gehen mit ihren Leuten um wie mit dem letzten Dreck"

Was junge Leute heute wirklich motiviert und wieso Chefs umlernen müssen: Unternemer und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji über Transformation von Managerraupen zu Schmetterlingen. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich getrennt

Das Ehepaar war seit 2017 verheiratet, die 17 Jahre Altersunterschied wären aber nicht Grund der Trennung gewesen. Zum Artikel. Am Dienstag wurde auch bekannt, dass Markus Lanz und Gattin Angela getrennte Wege gehen.

Wie gesund ist Fasten eigentlich?

Während viele Ernährungstrends kommen und gehen, bleibt das Fasten. Doch wie gesund ist es? Und was passiert im Körper? Mehr dazu.

Diese tragbaren Trends bringt die London Fashion Week

Ob Hüte aus dem 19. Jahrhundert, Knallfarben oder 3D-Blumen – unkonventionell und ausgefallen zeigt sich die London Fashion Week wie üblich. Manche der Trends lassen sich dennoch für den Alltag adaptieren.



Meine Empfehlung: So offen spricht Lucy Hale über den Kampf gegen den Alkohol

Die "Pretty Little Liars"-Schauspielerin feierte am 2. Jänner 2023 ein Jahr Abstinenz. Lucy Hale sieht ihren Entschluss als "die großartigste Sache, die ich je gemacht habe". Hier geht es zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Aschermittwoch!

