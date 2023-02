Mahlzeit! Einige Tage vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Krieges hielt Putin heute eine Rede zur Lage der Nation in Moskau. Diese wurde weltweit mit Spannung erwartet. Zeitgleich hielt auch Joe Biden eine Rede in Warschau. Der US-Präsident kam am gestrigen Montag im Rahmen eines Überraschungsbesuchs in die Ukraine, um sich die Lage vor Ort anzusehen.

Unser Russland-Ukraine-Paket zum Nachlesen:

Heutige Empfehlungen:

Zwölf Kinder klagen den Staat auf Klimaschutz

Die Kinder berufen sich auf ihre Kinderrechte. Vertreten werden sie von Anwältin Michaela Krömer, unterstützt von "Fridays for Future". Alles dazu lesen Sie hier.

Was Janos Juvan von Klimaprotesten hält und welche Koalition er sich wünscht

Neos-Spitzenkandidat Janos Juvan erklärt im Emoji-Interview ganz ohne Worte, was Kärnten braucht und was er von seinen Konkurrenten sowie von den Protestaktionen der Klimaaktivisten hält. Zum Emoji-Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Fünfjähriger starb bei Kindergartenausflug

Ein fünfjähriger Bub ist bei einem Kindergartenausflug in Mattersburg gestorben. Das Kind wurde nach einer Suchaktion in einem Biotop gefunden. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Mehr dazu.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Erneut Tote nach weiteren Erdbeben in der Südosttürkei

Zwei Beben der Stärke 6,4 und 5,8 haben Montagabend die südtürkische Provinz Hatay erschüttert. Mindestens fünf Personen starben, weitere 470 Personen in der Türkei und Syrien sollen verletzt worden sein. Zur Meldung.

Warum nach Twitter jetzt auch Facebook auf ein Bezahlabo setzt

Nach Twitter starten auch Facebook und Instagram ein Bezahlabo. "Meta Verified" soll mehr Sicherheit und Reichweite garantieren. Hauptgrund dafür ist rückläufiges Werbegeschäft.

Dominic Thiem: "Da fehlte mir einfach die letzte Überzeugung"

Dominic Thiem musste sich zum Auftakt des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro Lokalmatador Thiago Monteiro 1:6, 6:3, 6:7 geschlagen geben. Zum Artikel.

Ein Abschied zwischen Emo-, Rock- und Popmusik

Die aus Las Vegas stammende Band "Panic! At The Disco" gab ein fantastisches, wenn auch überraschend kurzes Auftaktkonzert ihrer Abschiedstournee "Viva Las Vengeance" in der Wiener Stadthalle. Zur Nachtkritik.

Scheidung & Co.: Wer behält die Wohnung und wer muss ausziehen?

Was mit der gemeinsamen Wohnung oder dem Haus geschieht, wenn sich Paare trennen, hängt davon ab, ob sie verheiratet sind oder nicht - und ob sie im Eigentum wohnen oder in Miete. Ein kleiner Überblick über die rechtliche Situation. Die wichtigsten Fragen & Antworten lesen Sie hier.

Schauspiellegende Nadja Tiller mit 93 Jahren gestorben

Die gebürtige Wienerin ist in der Nacht auf Dienstag in ihrer Wahlheimat Hamburg verstorben. Sie war bekannt aus Filmen wie "Das Mädchen Rosemarie" oder "Der Schlaufuchs". Zum Nachruf.

Meine Empfehlung: Fasching in der Arbeit - Was ist eigentlich erlaubt?

Kostüme und Feiern gehören für viele zum Fasching dazu. Aber was ist am Arbeitsplatz erlaubt? ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Trinko beantwortet die wichtigsten Fragen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Faschingsdienstag!

