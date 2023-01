40.000 Fans feierten beim gestrigen Nachtslalom in Schladming ein Skifest, der Sieger des Nightrace, Clement Noel, sprach von einem "perfekten Abend". Es bleibt jedoch nicht viel Zeit zum Verschnaufen: Bereits heute (17.45 Uhr/1. Durchgang) geht es im Ennstal mit dem ersten Riesentorlauf als Nachtrennen in der Geschichte weiter. Auf www.kleinezeitung.at halten wir Sie am Abend natürlich immer über den aktuellen Stand des Rennens auf dem Laufenden.

"Das ist Schwerstarbeit": Wo Schnee und Regen noch Probleme bereiten

Bis zu 1,1 Meter Schnee auf den Bergen, große Regenmengen im Tal: Diese Kombination sorgte vor allem im Südwesten der Steiermark für Stromausfälle und Überflutungen. Wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.

In Kärnten sind aktuell noch 500 Haushalte ohne Strom. 170 Monteure von Kärnten Netz, aber auch aus Salzburg und Tirol, sind heute noch in Mittel- und Unterkärnten unterwegs, um alle Haushalte so schnell wie möglich wieder an das Stromnetz anzuschließen.

Mordalarm in Mürzzuschlag: Opfer wurde von 13-jähriger Tochter gefunden

In Mürzzuschlag wurde Dienstagnachmittag eine schwerst verletzte Frau (34) von ihrer Tochter im Keller gefunden. Sie verstarb kurz darauf, ihr (Ex-)Lebensgefährte und ein afghanischer Mitbewohner wurden festgenommen. Hier lesen Sie was bisher bekannt ist.

Microsoft: Weltweite Ausfälle bei Outlook und Teams

Microsoft kämpft mit Ausfällen bei den beliebten Diensten Outlook und Teams. Die Probleme kommen zur denkbar schlechten Zeit. Denn auch die frisch präsentierten Geschäftszahlen verfehlen die Erwartungen.

ePrämie: Wie das eigene E-Auto zum Geldbringer wird

Bonus für jeden E-Auto-Besitzer: Die neue Kraftstoffverordnung macht's möglich, das Start-up epuls lockt mit 388 Euro ePrämie. Hier finden Sie alle Informationen.

So bekommen größere Haushalte einen Extra-Zuschuss zur Stromrechnung

Alle Haushalte, in denen mehr Personen leben, bekommen künftig ab der vierten Person 105 Euro zusätzlich zur Jahresstromrechnung bezuschusst. Doch nicht bei allen funktioniert die Überweisung automatisch.

Eine Rose für Hanni, oder: Wenn die Landeshauptfrau kämpft

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kämpft in Niederösterreich gegen den Abstieg ihrer noch mit absoluter Mehrheit regierenden ÖVP. Sie tut das, indem sie gegen die Wiener Politik und Vermögenssteuern, aber für erneuerbare Energie und Öffis wirbt. Die Reportage mit Video und Podcast können Sie hier lesen.

Nach Kampfpanzer-Zusage für die Ukraine: Nun liefert Scholz, aber der außenpolitische Schaden bleibt

Bundeskanzler Olaf Scholz ertrug die Kritik an der deutschen Zurückhaltung stoisch. Fast mantrahaft wies er darauf hin, dass Deutschland nur gemeinsam mit den Verbündeten handele. Hier lesen Sie die Analyse unseres Korrespondenten Peter Riesbeck.

Ein Drittel der Kinder zeigt "klinisch manifeste Ängste"

Über den Zeitraum von zwei Jahren wurden Online-Befragungen mit Kindern zwischen drei und zwölf Jahren durchgeführt – ein großer Teil leidet an psychischen Belastungen. Behandlungsplätze gibt es aber zu wenige. Hier lesen Sie mehr.

Der Western "Rust" wird mit Alec Baldwin in der Hauptrolle abgeschlossen. Im Oktober 2021 wurde während des Drehs Kamerafrau Halyna Hutchins versehentlich erschossen.

Paris Hilton im Baby-Glück

Paris Hilton und ihr Ehemann Carter Reum sind Eltern geworden. Eine Leihmutter brachte das Kind für die beiden 41-Jährigen auf die Welt.

Seh-Empfehlungen: Machtergreifung der Nazis – Dokus gegen das Vergessen

Von der Machtübernahme der Nazis bis zur Befreiung von Auschwitz: Ein Doku-Leitfaden für eine dichte Geschichtswoche – auch für ein junges Publikum. Die Doku "Geboren in Auschwitz", die heute Abend um 20.15 Uhr auf 3Sat zu sehen ist, führt etwa eindringlich vor Augen, wie das Leiden, das Grauen, das die Menschen dort erlebt haben, auch die nachfolgenden Generationen prägt. Hier finden Sie alle Dokumentations-Tipps.

