Mahlzeit! Derzeit sorgen zahlreiche Klimaaktivisten in Wien für Aufsehen. Im Laufe dieser Woche soll es täglich zu Blockaden und Verkehrsbehinderungen kommen. (Kleine Zeitung PLUS)

Nun wurde das Wort "Klimaterrorist" zum deutschen Unwort des Jahres gewählt. Der Ausdruck sei im öffentlichen Diskurs benutzt worden, um Aktivisten und deren Proteste für mehr Klimaschutz zu diskreditieren, begründete die Jury ihre Wahl.

Heutige Leseempfehlungen:

Der geforderte Sturm hielt bei den ÖSV-Frauen Einzug

Nach den schwachen Vorstellungen in den vergangenen Wochen herrscht bei den ÖSV-Frauen Katerstimmung. Verband wie Fahrerinnen haben kein echtes Rezept dafür, wie der Umschwung gelingen soll. Zum Artikel.

Unbeirrter Harry: "Ich muss auf die Wahrheit setzen"

Obwohl Großbritannien gerade von einer Vielzahl an Problemen gebeutelt wird, gibt es derzeit nur ein Thema. Ist dies der Anfang vom Ende für die Monarchie in Großbritannien? Oder nur eine weitere inszenierte Episode der royalen Seifenoper? Mehr dazu. Hier geht's zum Kommentar von meinem Kollegen Thomas Golser.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

VKI: "Gratis"-Sehtest von Pearl war nicht gratis

Produkte und Dienstleistungen, die als "gratis" beworben werden, dürfen auch tatsächlich nichts kosten. Ein derartiger Fall landete in Wien vor dem Handelsgericht. Alles dazu hier.

Alle 4,4 Sekunden stirbt ein Kind oder ein Jugendlicher

Kinder südlich der Sahara sterben 15 Mal häufiger als jene in Europa und Nordamerika. Durch Pandemie wurden Impfkampagnen und Ernährungsdienste unterbrochen und der Zugang zur medizinischen Grundversorgung erschwert. Weitere Informationen.

Fast 5000 Firmenpleiten und 9000 Privatinsolvenzen im Vorjahr

Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2021 lag laut AKV bundesweit bei 65 Prozent. 11.150 Arbeitsplätze durch Pleiten gefährdet. Privatinsolvenzen stiegen um fast 18 Prozent auf knapp 9000. Alles dazu hier.

Ian Somerhalder und Nikki Reed werden wieder Eltern

Die Schauspieler haben bereits eine Tochter, die 2017 auf die Welt kam. Nun wird Bodhi Soleil zur großen Schwester. Zum Bericht.

Warum das beste Restaurant der Welt seine Türen schließt

Das Noma in Kopenhagen hat die internationale Küche revolutioniert. 2024 soll nun in dieser Form Schluss sein, kündigt Mitbegründer und Küchenchef René Redzepi an. Was dahinter steckt.

Neben Kartnig tanzen Sarkissova und Fendrich junior

Ballerina Karina Sarkissova verlor zwar ihren Platz in der Jury, wird aber in der 15. Staffel von "Dancing Stars" selbst bewertet werden. Hannes Kartnig wurde vom ORF nun offiziell bestätigt. Auch im Ballroom ab 3. März dabei: Lucas Fendrich. Erfahren Sie mehr.

Meine Empfehlung: Die häufigsten Irrtümer beim Erben: Hätten Sie es gewusst?

Die Annahme, dass man bei „einfachen“ Lebens- und Vermögensverhältnissen kein Testament braucht, weil nach dem eigenen Ableben ohnehin jene erben, die auch erben sollen, hält sich hartnäckig. Eine kleine Korrektur. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

