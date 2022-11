Mahlzeit! Heute war es so weit: Nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen erschien der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid heute als Auskunftsperson im ÖVP-Untersuchungsausschuss. Wir berichten live!

Schmid hatte also die Gelegenheit, die schweren Vorwürfe aus seinem Geständnis gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) heute unter Wahrheitspflicht zu untermauern. Doch diese Chance wollte er offenbar nicht nutzen.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Warum eine Abschiebung der Linzer Randalierer nicht so leicht ist

Ausschreitungen in der Linzer Innenstadt gingen vor allem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus: Böller auf Passanten geworfen, es gibt mehrere Wegweisungen, Organmandate und Anzeigen - und Diskussionen über das Asylrecht.

Long Covid: "Wenn man Pech hat, ist das eine chronische Erkrankung, die nicht behandelbar ist"

Long Covid werde von der Politik immer noch ignoriert, sagt Neurologe Michael Stingl. Und, dass, obwohl über dieses Krankheitsbild noch vieles unklar ist und die zahlreichen Betroffenen kaum Anlaufstellen haben. Hier lesen Sie mehr!

Metaller-Herbstlohnrunde: Jetzt stehen die Zeichen auf Streik

Die Vorstellungen der Sozialpartner lagen vor der vierten Verhandlungsrunde heute noch weit auseinander. Sollte es keine Einigung geben, rufen die Gewerkschaften ab kommenden Montag zu Warnstreiks auf.

Nach der Abfuhr in Mailand freut sich Salzburg auf die Europa League

Es war die zweithöchste Niederlage unter Matthias Jaissle, erstmals seit über einem Jahr gelang in einem Champions-League-Spiel kein Tor - und dennoch war für Fußball-Meister Red Bull Salzburg am Mittwoch in Mailand nicht alles schlecht.

Sturm spielt um den Eintrag in die Vereins-Geschichtsbücher

Mit einem Unentschieden oder Sieg geht es für Sturm im Frühjahr definitiv im Europacup weiter. Eine Niederlage kann aber das Aus der Grazer bedeuten. Aber: Mit acht Punkten ist noch keine Mannschaft Vierter geworden. Hier lesen Sie mehr.

Heuer starben bereits 55 Motorradfahrer in Österreich

Der größte Teil der Unfälle passierte aufgrund von Eigenverschulden durch nicht angepasste Geschwindigkeit", sagt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose. Hier geht es zum Artikel.

Elon Musk will mehr als die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter entlassen

Nach einem monatelangen Tauziehen ist der als exzentrisch geltende reichste Mann der Welt seit einigen Tagen offiziell der Eigentümer des Social-Media-Netzwerks, das er sich 44 Milliarden Dollar (44,38 Mrd. Euro) kosten ließ. Über etwaige Entlassungen will Musk morgen informieren.

Diashow: Mit dem Klimaticket auf Entdeckungsreise durch Österreich

Ob Schilcherland, Ötztaler Alpen oder Seenpanorama in Salzburg - Mit dem Klimaticket lässt sich das Land von einer ganz anderen Seite erkunden. Reinhard Mandl hat sich auf Entdeckungsreise begeben und seine Erlebnisse im Buch "Österreich mit dem Klimaticket entdecken" festgehalten.

Family-Talk: So streitet die Familie richtig

Streit und Konflikte kommen in den besten Familien vor. Wie man da möglichst nervenschonend durchkommt, darum geht es im Family-Talk.

Meine Empfehlung: Welche Filme sich lohnen und welche nicht

Komödienspaß aus Frankreich, ein minimalistischer Film aus Korea, eine Doku über die Geheimnisse des eigenen Vaters, ein Fortsetzungsprojekt über Menschen mit Beeinträchtigungen und die filmische Mutzenbacher-Adaption. Alle neuen Kinofilme der Woche in der Kurzkritik.

