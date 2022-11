Der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums, Ex-Öbag-Chef und Hauptbelastungszeuge der ÖVP, Thomas Schmid, ist im U-Ausschuss eingetroffen. Erstmals seit zwei Jahren soll er sich öffentlich äußern - und hat die Gelegenheit, die schweren Vorwürfe aus seinem Geständnis gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) heute unter Wahrheitspflicht zu untermauern. Das Interesse ist enorm, im Ausschusslokal müssen manche Journalistinnen und Journalisten stehen.

Doch Schmid will diese Chance nicht nutzen. Seine Aussage als Beschuldigter vor der WKStA sei noch nicht abgeschlossen, sagt der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums. Er werde "folglich keinerlei Fragen beantworten", da alle potenziell im U-Ausschuss gestellten Fragen für die Strafverfahren gegen ihn relevant sein würden. Da Schmid die Aussage pauschal und auch bei Fragen, bei denen ihm keine strafrechtliche Verfolgung droht, werden reihenweise Beugestrafen gegen ihn beantragt.

So berief sich Schmid bereits bei der ersten Frage von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl auf sein gesetzliches Entschlagungsrecht: "Ich tue das auch dann, wenn Sie dazu eine andere Rechtsauffassung haben", sagt er, anstatt seine Wahrnehmungen zum Beinschab-Österreich-Tool vorzulegen.

Gegenüber der WKStA hatte Schmid als Beschuldigter und ohne Wahrheitspflicht noch etwa angegeben, "dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von [Sebastian] Kurz den Auftrag bekommen habe. Ich habe dieses Tool für Kurz umgesetzt." Selbst die Frage, wer diese Aussage getätigt hat, will der Beschuldigte, der die Aussage getätigt hatte, nicht beantworten.

Da Schmids Entschlagungen aus Sicht von Verfahrensrichter und Vorsitzender nicht gerechtfertigt sind, wird der U-Ausschuss nun Beugestrafen gegen ihn beantragen. Dabei droht ihm je ungerechtfertigter Entschlagung eine Strafe bis zu 1000 Euro. Anträge auf Beugestrafen sammelt der frühere Öbag-Chef nun am laufenden Band. Abgeordnete und Journalisten beginnen, Stricherllisten zu führen.

Fragenliste

Dabei könnte der frühere Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz ohnehin nicht zu allen Themen befragt werden. Denn Justizministerin Alma Zadić (Grüne) will laufende Ermittlungen schützen und forderte daher, dass die Abgeordneten gewisse Themen beleuchten. Die ÖVP wollte das nicht akzeptieren und auch Fragen stellen, die aus Sicht des Justizministeriums Ermittlungen gefährden könnten. Zadić ging daraufhin Mittwochnachmittag zum VfGH. Bis dieser eine Entscheidung getroffen hat, müssen sich die Abgeordneten an das Justizministerium halten, erklärte zu Beginn auch die heutige Vorsitzende, die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ).

Auf jeden Fall befragt wird Schmid zu den Inhalten der bereits bekannten Einvernahmeprotokolle: Ob Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vom "Beinschab-Österreich-Tool" gewusst habe, beziehungsweise es in Auftrag gegeben habe, Kurz' Rolle bei Postenbesetzungen wie jener von Thomas Schmid als ÖBAG-Chef und einer damit verbunden, mutmaßlichen Falschaussage Kurz' im U-Ausschuss sowie angebliche Steuererleichterungen für Investoren wie Siegfried Wolf oder René Benko. Begleitet wird Schmid von seinem Anwalt Roland Kier, zu dem der Ex-Öbag-Chef vor seinem Geständnis wechselte.

Vorsitzende Bures besteht auf Einzelfallprüfungen

Schmid belastete mit seinen Aussagen bei der WKStA auch den eigentlichen Vorsitzenden des U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Dieser habe, so Schmid, Steuerprüfungen bei der "Alois-Mock-Stiftung oder beim Alois-Mock-Institut" sowie bei der "Erwin-Pröll-Stiftung" erfolgreich verhindert. Sobotka, der in dieser Rolle von der Opposition bereits mehrmals für sein parteiisches Auftreten kritisiert wurde, weist die Vorwürfe vehement zurück, wird der Befragung Schmids jedoch fernbleiben. Er ließ sich wegen einer "seit langem geplanten Auslandsreise" entschuldigen.

Zu den Vorwürfen gegen Sobotka dürfen die Abgeordneten heute aber nicht fragen. Denn die vom Justizministerium gemeinsam mit der WKStA ausgearbeitete Liste an unbedenklichen Themenfeldern beinhaltet "nur" die Causa Beinschab-Österreich Tool, Steuercausa Wolf, mögliche Falschaussage von Sebastian Kurz, Steuercausa Benko, das "Problem" der Novomatic in Italien und wohl illegale Abfragen über den Ex-SPÖ-Berater Silberstein. SPÖ, FPÖ, Neos und Grüne wollen sich daran halten - die ÖVP nicht.

Es wird bei jeder Frage Einzelfallprüfungen geben, sagte Vorsitzende Bures zunächst in Richtung der ÖVP - und ließ Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl dies auch noch einmal der Auskunftsperson Schmid erklären: Es bleibt bei jeder Frage eine Einzelfallprüfung, Fragen zu Themen, die keine strafrechtliche Relevanz haben oder von der Justizministerin explizit freigegeben wurden, dürfen jedenfalls gestellt werden.

"Wer einmal lügt, ..."

ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger ist ohnehin bemüht, die Wogen zu glätten: "Wir werden in keiner Frage irgendwelche Ermittlungshandlungen der WKStA gefährden". Womöglich, weil die Volkspartei gar keine Frage stellt - sie darf als letzte Fraktion befragen, bei den vielen Themen und Chats, die heute am Tisch liegen, könnten die anderen Fraktionen bereits in der ersten Runde die vollen vier Stunden Befragungszeit benötigen.

Für Hanger ist die Erwartung dabei dennoch gering. Tatsächlich dürfte Schmid wenig Neues erzählen - immerhin hat er sein Geständnis bereits gegenüber der WKStA 15 Tage lang abgelegt, seine rund 380.000 Chats boten schon davor ein umfangreiches Bild. Seine Aussagen würden auch "zur Aktenlage und dem Bild, das wir uns in den U-Ausschüssen seit Jahren machen konnten" passen, findet Neos-Fraktionschefin Stephanie Krisper. Heute steht die politische Verantwortung im Fokus - und damit etwa die Frage, wie schwer - oder leicht - es für den früheren Generalsekretär im Finanzministerium war, Interventionen in Steuercausen und ähnlichem im Ressort durchzusetzen.

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger will auch Fragen stellen dürfen, die aus Sicht der Justiz Ermittlungen gefährden könnten © APA/TOBIAS STEINMAURER

Da er heute unter Wahrheitspflicht steht, könnte Schmid nun seine Aussagen aber noch einmal untermauern. Die ÖVP ist auch hier bemüht, die Erwartungen niedrig zu halten. Der frühere Günstling der Volkspartei und Ex-Öbag-Chef sei ein Lügner, hielt Hanger im Vorfeld fest, und brachte ein Sprichwort aus seiner Kindheit: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht". Der FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker erinnerte an die zweite Zeile: "Und wenn er auch die Wahrheit spricht."

Nach Schmid ist auf Ladung der ÖVP noch die ehemalige Kabinettschefin von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) im Bundeskanzleramt, Nicole Bayer, als Auskunftsperson geladen.

