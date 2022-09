Nach der russischen Kriegsmobilisierung will die EU die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Bei Protesten gegen die von Kremlchef Putin angeordnete Teilmobilmachung sind in Russland in mehreren Städten Menschen festgenommen worden. Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Lage in der Ukraine und die Auswirkungen des Krieges:

Meinung: Wer glaubte wirklich, dass ein Autokrat wie Putin sich gesenkten Hauptes zurückziehen wird? (Kleine Zeitung PLUS)

Atomwaffen, Mobilmachung: So begründet Putin die Eskalation:

Lieferengpässe: Apotheker suchen stundenlang nach Ersatz

Zahlreiche Medikamente sind nicht oder kaum lieferbar. Das verunsichert Patienten und wird zur Herausforderung für Apotheken. Wenn das verschriebene Medikament nicht vorrätig ist, dann müssen sich die Apothekerinnen und Apotheker auf die Suche nach Ersatzmedikamenten machen, denn in den meisten Fällen gibt es Alternativen. Doch das ist aufwendig. Über die Hintergründe und mögliche Lösungen schreiben Anna Stockhammer und Thomas Martinz:

"Ich habe selten so überzogene, vollgemüllte Lehrpläne gelesen"

Stefan Hopmann beurteilt die neuen Lehrpläne als vollkommen überfrachtet und praxisfern: "Wenn ich das ins Buchregal stellen würde, dann nicht zur Kategorie Pädagogik, sondern eher zu den Märchen", sagt er im Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Long Covid: Anzeichen einer Autoimmunerkrankung bei Betroffenen

Eine neue Studie zeigt, dass ein Großteil der Long-Covid-Betroffenen Autoantikörper aufweist, die sich gegen das körpereigene Gewebe richten und somit mit Entzündungsreaktionen sowie Erschöpfungszuständen zusammenhängen.

Sie tanzen, verbrennen Kopftücher, schneiden sich die Haare ab – Polizei reagiert mit Festnahmen

Die Protest-Welle im Iran hält trotz der Repressionen an. Ausgebrochen war sie nach dem Tod einer 22-Jährigen. Sie starb in Haft, nachdem sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen hatte.

Ab Oktober soll die Zinsflaute für Sparer ein Ende haben

Noch zahlen die großen Banken kaum mehr als 0,01 Prozent für Spareinlagen, nur wer sich bindet, kann etwas mehr holen. Viele Banken wollen die Sparzinsen aber im vierten Quartal anheben. Online-Banken bieten schon jetzt mehr fürs Geld. (Kleine Zeitung PLUS)

David Alaba hat in Frankreich mit dem Nationalteam ein "Heimspiel"

Österreich kann heute (20.45 Uhr, ORF 1 & DAZN live) in Frankreich den Klassenerhalt in der Nations League fixieren. David Alaba hat ein "Heimspiel". Denn im Stade de France bestritt der 30-Jährige am 14. Oktober 2009 sein erstes von bisher 94 Länderspielen.

Meinung: Für Fußball-Österreich steht die Euphorie auf dem Spiel

Klimatarier: Immer mehr Österreicher ändern Essverhalten

Aufgrund wachsender Sorge um den Klimawandel und seine Auswirkungen, ändern immer mehr Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten, um die Umwelt zu schützen. Das gilt auch für die Österreicher, wie Umfragen zeigen.

Film der Woche: "Don't Worry Darling"

"Don’t Worry Darling" von Regisseurin Olivia Wilde feierte vor gut zwei Wochen beim Filmfestival Venedig Weltpremiere. Dabei überschatteten die überinterpretierten Promi-News rund um die Regisseurin und ihre zwei Darstellenden den Film selbst. Doch auch der Film selbst bietet genügend Diskussionsstoff.

In der neuen, fünfteiligen Podcast-Serie "GrazNOST" geht Barbara Haas der Frage nach, wie die Kommunistin Elke Kahr an die Macht kam, warum die ÖVP so schnell so tief fallen konnte und wie es der zweitgrößten Stadt Österreichs nach dieser Zeitenwende am 26. September 2021 jetzt geht.

