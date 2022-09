Mahlzeit! Mehr als sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine fordern nun diverse Lokalpolitiker den Rücktritt von Wladimir Putin. Mehr als 40 Personen sollen diese öffentliche Petition bereits unterzeichnet haben. "Wir finden, dass die Handlungen von Präsident W. W. Putin Russlands Zukunft und seinen Bürgern schaden", heißt es in der Petition.

Die Auswirkungen solcher Protestaktionen dürften zwar äußerst gering sein, dennoch sind sie nicht ungefährlich. Seit dem Einmarsch in die Ukraine geht Russlands Justiz besonders hart gegen Oppositionelle und Andersdenkende vor.

Gilt Heizen mit Holz bald nicht mehr als erneuerbare Energie?

Das G’riss um den Wald wird größer. EU-Pläne, wonach nicht mehr die ganze Holz-Biomasse als erneuerbare Energie zählen soll, lassen die Wogen im Waldland Österreich hochgehen. Hier gibt es weitere Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Werte statt Qualifikationen: Unis zerpflücken neuen Geo-Lehrplan

Heftige Kritik am Entwurf für die neuen Lehrpläne in Geografie und wirtschaftlicher Bildung kommt von den Universitäten. Die Lehrpläne würden mehr auf Vermittlung von Werten als von kognitiven Grundqualifikationen setzen. Hier geht's zum Bericht.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Ein Wiedersehen, über das sich niemand so wirklich freuen will

Robert Lewandowski kehrt am Dienstag (21 Uhr) nach München zurück. Gewünscht hat sich das auf beiden Seiten wohl niemand. Pfiffe in der Allianz-Arena wären aber dennoch unangebracht. Hier gibt es mehr Infos.

Robert Lewandowski spielt heute wieder in München © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Toter Hund in Brunnen: Strafantrag gegen Freundin des Besitzers

Die Causa hatte für Aufsehen gesorgt, für Hinweise wurden von Tierschutzorganisationen und Privatpersonen Geldbeträge ausgelobt. Hier finden Sie weitere Informationen.

Spätsommer dreht noch einmal auf, doch auf Bergen kommt bald Schnee

Kalt, sehr warm, Gewitter, Schnee: Der September zeigt in dieser Woche seine komplette meteorologische Bandbreite zwischen Sommer und Winter. Auch Saharastaub mischt wieder mit. Hier geht es zur Prognose.

Kampf gegen den Klimawandel: Wie wir jetzt noch einlenken können

Angesichts der Schlagzeilen macht sich in Sachen Klimawandel gerne Pessimismus breit. Aber: Noch können wir einlenken. Wie? Das und viel mehr klären wir bei "Was geht?". Hier finden Sie die aktuelle Folge.

Mein Mietzins wurde heuer schon dreimal erhöht? Darf das sein?

Wohnen wird immer teurer. Wer mietet, ist in vielen Fällen mit Erhöhungen des Mietzinses konfrontiert. Was es mit den sogenannten Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen auf sich hat. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema. (Kleine Zeitung PLUS)

Zendaya und Co: Die Stars am roten Teppich

Die diesjährigen Emmys waren arm an Überraschungen und auch die Auftritte am roten Teppich gingen ohne große Experimente über die Bühne. Die Fußballserie "Ted Lasso" gewann wie im Vorjahr den Emmy Award als beste Comedy des Jahres. Michael Keaton und Julia Garner räumten die ersten Schauspiel-Emmys ab.

Meine heutige Lese-Empfehlung:

Wenn die Schule Angst macht – so helfen wir unseren Kindern

Am Montag ging die Schule wieder los. Doch es gibt eine wachsende Anzahl an Kindern und Jugendlichen, denen der Schulbeginn Angst macht. Warum das so ist und wie wir die Kinder dabei unterstützen können, erfahren Sie in diesem Family-Talk.

Ich hoffe, Sie sind gut in diese Woche gestartet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag!

