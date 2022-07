Mahlzeit! Die hohen Kosten für Treibstoffe und Energie ließen die Inflation im Juni auf einen neuen historischen Höchststand von 8,7 Prozent steigen. Zuletzt lag die Teuerung im September 1975 auf einem so hohen Niveau – damals ebenfalls im Zuge einer Energiekrise. Hier lesen Sie die Informationen dazu.

Das Wasser wird jetzt auch in Kärnten knapp: Drohen bald Strafen?

Ab Mittwoch wird es in Kärnten bis zu 35 Grad heiß. Pegel der Flüsse und Seen sinken. In fast allen Bezirken gilt Feuerverbot, Gemeinden rufen zum Wassersparen auf. Hier geht's zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Hohe Strompreise: VKI verklagt Verbund wegen teurem Wasserstrom

Der Verbund hat seit Jahren damit geworben, an die Haushalte 100 Prozent Strom aus eigener Wasserkraft zu verkaufen. Doch die Verträge beinhalten eine Wertversicherungsklausel anhand des Strompreisindex. Der VKI klagt nun.

Aktuelle Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten



Kreml droht Kiew mit härteren Bedingungen für Frieden

Russland hat der Ukraine im Fall einer Wiederaufnahme von Friedensgesprächen härtere Bedingungen als zuvor in Aussicht gestellt. ++ Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den russischen Vormarsch auf eine strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk verhindert. ++ Die neuesten Entwicklungen aus der Ukraine lesen Sie in unserem Liveticker.

"Jedermann" in Salzburg: Ein Zweifler ringt mit dem Schlamassel des Todes

Obligater Promi-Auftrieb auf dem Salzburger Domplatz und ein zur Wiederaufnahme runderneuerter "Jedermann": Standing Ovations für Lars Eidinger und Verena Altenberger. Hier lesen Sie die Nachtkritik von Ute Baumhackl. (Kleine Zeitung PLUS)

Verena Altenberger, Lars Eidinger © Barbara Gindl

Wie sich der Klimawandel auf unsere Gesundheit auswirkt

Klimaschutz bedeutet auch Gesundheitsschutz: Hitzeperioden haben viele negative Auswirkungen auf den Körper – vor allem, wenn man bereits vorbelastet ist. Doch der Klimawandel bringt auch noch andere gesundheitliche Probleme mit sich. Meine Kollegin Teresa Guggenberger hat recherchiert.

Tanken in Slowenien wird ab heute billiger

Abseits der Autobahnen werden in Slowenien ab heute die Spritpreise erneut um 10 Cent gesenkt. Ein Liter Diesel wird auf 1,7 Euro verbilligt, Benzin kostet dann 1,62 Euro.

World's 50 Best Restaurants: Heinz Reitbauers Steirereck in Wien erreicht Platz 13

In der Nacht auf heute wurde in London das Ranking der "The World’s 50 Best Restaurants" präsentiert. Kopenhagens Geranium schafft Platz 1, das Steirereck-Team erreicht in der heiß diskutierten Liste den 13. Platz.

Heinz Reitbauer vom Steirereck im Stadtpark Wien scheint auch 2022 in der vermeintlich wichtigsten kulinarischen Liste auf © Marija Kanizaj

So kommt man zu Sturm-Karten für die Champions-League-Qualifikation

Fenerbahce Istanbul oder Dynamo Kiew – einer der beiden Klubs wartet in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League auf Sturm Graz. Am Mittwoch um 10 Uhr startet der Ticketverkauf für Sturm-Mitglieder und Abonnenten. Alle Informationen zu den Tickets bekommen Sie hier.

Lese-Empfehlung des Tages: Alltagstipps für die heißen Tage

