In Kärnten sind die Aufräumarbeiten nach den Unwettern noch im Gange, doch schon für heute ist eine weitere Gewitterfront angekündigt. Die Prognosen lassen die Alarmglocken schrillen. Die Zamg (Zentralanstalt für Meteorologie) hat heute auch für die Steiermark heftige Gewitterwarnungen angekündigt, auch Unwetterschäden sind nicht ausgeschlossen. (Kleine Zeitung PLUS)

Heute droht dem gebeutelten Gegendtal die nächste Unwetterfront

Während die Aufräumarbeiten laufen, kündigen die Meteorologen weitere Unwetter in der Region Villach-Land an. Lokal können Regenmengen von 30 Liter pro Stunde und Quadratmeter niedergehen. (Kleine Zeitung PLUS)

Christopher Drexler mit 32 zu 14 Stimmen zum neuen steirischen Landeshauptmann gewählt

Mehr als 40 Jahre ging er im Landhaus aus und ein: Aber der 4.7.2022 markiert die letzte Landtagssitzung von Hermann Schützenhöfer. Der 70-Jährige legt das Amt des Landeshauptmannes zurück, Christopher Drexler (51) wird sein Nachfolger. Wir informieren Sie hier den ganzen Tag über live.

Hermann Schützenhöfer und Christopher Drexler © Pajman

Verkündet Italiens Staatschef Draghi heute den Wasser-Notstand?

Im über weite Landstriche ausgetrockneten Italien könnte Ministerpräsident Draghi heute den Notstand ausrufen: Trinkwasser wird nun zum Luxusgut. Hier geht es zum Artikel.

Klimarat für Klima-Grundrecht, Verbrenner-Verbot ab 2027, 90 auf Bundesstraßen

Das repräsentativ aus allen Einwohnern Österreichs ausgewählte Beratungsgremium präsentiert heute seinen Abschlussbericht. Ob und welche Empfehlungen umgesetzt werden, liegt bei Parlament und Regierung.

Eisplatte löste sich in den Dolomiten: Sechs Tote, 20 Vermisste

Auf der Marmolata (Region Trentino) ist eine große Eisplatte eingestürzt und hat sechs Menschen in den Tod gerissen. Die Zahl der vermissten Personen ist mittlerweile auf 20 Personen gestiegen. "Wir haben wenig Hoffnung, die Vermisste lebend zu finden", gab der Leiter des Trentiner Zivilschutzes, Raffaele De Col, zu.

Die Abbruchstelle: Auf der Marmolata wurden zuletzt Rekord-Temperaturen gemessen © Ansa/Soccorso Alpino

Weitere Nachrichten aus den Bundesländern

"Drei statt zehn Ballkleider": Mikl-Leitner entschuldigt sich für Spartipps

Auf die Frage, was jeder und jede gegen den Klimawandel tun könne, gab Johanna Mikl-Leitner eine Antwort, die für Ärger sorgte. Jetzt entschuldigt sie sich und erklärt ihr "verunglücktes Beispiel".

Rückruf von Alnatura: Mais-Chips können gesundheitsschädliche Pflanzenstoffe enthalten

Alnatura ruft beide Sorten der Alnatura Mais-Chips mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 9.8.2022 bis 17.8.2022 zurück. Sie können gefährliche Beipflanzen enthalten, die zu Übelkeit und Kopfschmerzen führen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Anreise, Programm, Tickets: Zehn Fragen und Antworten zur Rekord-Formel 1 in Spielberg

Wie viele Besucher kommen nach Spielberg, wo findet man freie Zimmer, wie können Staus vermieden werden und was gibt es am Gelände heuer Neues? Wir haben die wichtigsten Informationen rund um den Österreich-Grand Prix gesammelt. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Formel 1 gastiert kommendes Wochenende in Spielberg © GEPA pictures/ Manfred Binder

Amber Heards Anwälte beantragen Aufhebung des Urteils

Nach dem Prozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp (59) geht die US-Schauspielerin Amber Heard (36) gegen das Urteil der Jury vor. Wegen Verleumdung muss Heard Depp über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen.

Meine heutige Lese-Empfehlung:

Nicht nur wir Menschen schwitzen bei der Hitze, auch Haustiere leiden unter dem Wetter. Katzen, die viel Zeit auf dem Balkon verbringen, sind für einen Hitzeschlag besonders anfällig. Ein Tierarzt gibt Rat, was im Fall der Fälle zu tun ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und kommen Sie gut durch die Woche!

