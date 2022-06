Mahlzeit! Haben Sie in den kommenden Wochen eine Flugreise geplant? Wenn dem so ist, dann müssen Sie sich höchstwahrscheinlich statt auf Sonne, Strand und Meer auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Schuld daran ist der akute Personalmangel, der den Fluggesellschaften das Leben schwer macht. Erste Anzeichen dafür gab es bereits vergangenes Wochenende am Flughafen Salzburg. Mehrere "Eurowings"-Flüge fielen aus, daraufhin strandeten bis zu 500 Menschen in Salzburg, was für Unmut sorgte.

Flugreisende müssen sich diesen Sommer auf Probleme einstellen

Gute Nachrichten gibt es aber dennoch: Der Flughafen Wien sowie die Austrian Airlines sehen sich gut gerüstet für die kommenden Reisemonate. Hier gibt es weitere Informationen.

Wie realistisch ist es, dass die Hacker gefasst werden?

Cyberpolizisten suchen nach digitalen Spuren, die zu den Tätern des Hackerangriffs auf das Land Kärnten führen könnten. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Hier geht's zum Faktencheck. (Kleine Zeitung PLUS)

Sechs Fakten, die man über die Schloßbergbahn wissen sollte

Nach sechs Monaten Sperre fährt die legendäre Schloßbergbahn wieder. Anlass genug für eine Fahrt in die Geschichte - in Fragen und Antworten. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Frauenleiche in Wien: Obduktion bestätigte Fremdverschulden

Die Tatverdächtigen machten bei der Einvernahme widersprüchliche Angaben.

Mit 17 Kriegsflüchtling: "Unsere Hausaufgabe war es plötzlich zu überleben"

2022 hätte Sofiias Jahr werden sollen: Ihr Schulabschluss stand kurz bevor, es hätte eine große Party geben sollen, die 17-Jährige hatte viele Pläne. Nun gewöhnt sie sich an ihr neues Leben in Graz. (Kleine Zeitung PLUS)

Quallen-Alarm an den Stränden bei Lignano

Im beliebten italienischen Badeort Lignano schwemmen die Wellen derzeit unzählige Lungenquallen an. Die Qualleninvasion dürfte aber bald vorbei sein, sagt eine Meereskundlerin. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Rückblick aufs Wochenende:

Gemeinden entlang der Amalfiküste drosseln Autoverkehr

Einige Dörfer entlang der Amalfiküste wie Positano drosseln über den Sommer an Wochenenden den Autoverkehr, um dem Ansturm der Touristen Herr zu werden.

Britische Royals grüßen zum Vatertag mit Foto von William und Kindern

Der Zweite in der britischen Thronfolge, der am kommenden Dienstag seinen 40. Geburtstag feiert, ist auf dem Vatertags-Foto in bester Laune mit Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) in der jordanischen Wüste zu sehen. Hier gibt es weitere Infos.

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Wieso eine junge Krebspatientin über ihre Krankheit auf Instagram erzählt

Lisa Schneider leidet an Lymphdrüsenkrebs. Ihre Krankheitsgeschichte macht sie auf Instagram öffentlich und das ganz bewusst. Wieso, erzählt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Hier geht's zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart!

