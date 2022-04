Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

In der Richtungswahl für Frankreich und Europa am Sonntag setzt sich Amtsinhaber Emmanuel Macron deutlich gegen seine Herausforderin Marine Le Pen durch. Doch sein Sieg hat Makel. Lesen Sie mehr in der Reportage unserer Korrespondentin Martina Meister. (Kleine Zeitung PLUS)

Selenskyj dankt USA für Waffenhilfe und fordert neue Sanktionen

Die bisherigen Waffenhilfen in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) hätten der Ukraine sehr bei der Landesverteidigung geholfen, sagte Selenskyj. Zugleich gelte es, das russische Angriffspotenzial durch schärfere Sanktionen einzuschränken. Alle Entwicklungen in der Ukraine finden Sie im Live-Ticker.

Wer ist der Mann, der Slowenien die Demokratie retten soll?

Erst im Jänner kündigte der slowenische Top-Manager Robert Golob an, das Abenteuer Politik zu wagen. Nun steht er vor der Aufgabe, ein Land zu führen – und es auch zu einen. Ein Porträt von Thomas Cik. (Kleine Zeitung PLUS)

ÖVP-Finanzen: Landeshauptmann Wallner zum Rücktritt aufgefordert

Der Inseraten-Skandal des ÖVP-Wirtschaftsbundes in Vorarlberg ist Thema eines Sonderlandtages - dem ersten in der Geschichte des "Ländle". Landeshauptmann Markus Wallner steht unter Kritik.

Nur noch 287 Neuinfektionen in der Steiermark

Der Corona-Trend nach unten hält an. Die Maskenpflicht in den Schulen ist endgültig gefallen. Mehr dazu hier.

Schnellstraße zwischen Klagenfurt und St. Veit soll "Autobahn" werden

S 37 wird um fünf Meter verbreitert, Fahrbahnen durch Betonleitwände voneinander getrennt. Alle Brücken werden abgerissen und neu gebaut. Derzeit laufen Ausschreibung und Naturschutzverfahren. Alle Details lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Christian Kern: "Verlässt Regierung Komfortzone nicht, wird sie dazu gezwungen werden"

Unternehmer und Ex-Kanzler Christian Kern über seine Lösung zur Senkung des Strompreises, fehlende Strategien der Politik und den steigenden Angstpegel. Mehr dazu hier im Interview.

Jäher Tod einer Galionsfigur des Anstands

Willi Resetarits ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren völlig unerwartet gestorben. Erinnerungen an einen Musiker und Menschen, der nicht nur verehrt, sondern auch geliebt wurde. Ein Nachruf von Bernd Melichar. (Kleine Zeitung PLUS)

Viele Jahrzehnte lang hat Willi Resetarits alias Ostbahn Kurti die österreichische Kultur- und Musiklandschaft geprägt © APA, HANS KLAUS TECHT

Kärntner Topmodel zeigt brandneue Bikini-Kollektion

Model Devon Windsor, Freundin der Kärntnerin, bringt neue Bademoden-Linie heraus. Nadine Leopold ist Teil der Kampagne und postete nun schon einen kleinen "Vorgeschmack" auf Instagram. Mehr dazu hier.

Hat die Ukraine noch eine Chance?

Politikanalyst Franz-Stefan Gady beleuchtet jede Woche die Brennpunkte der Geopolitik: Der Krieg in der Ukraine dauert bereits 60 Tage an. Können die ukrainischen Streitkräfte diesen gewinnen?



Kann sich Österreich noch umfassend selbst ernähren, Maria Fanninger?

Die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Und die brennt seit dem Kriegsausbruch Ende Februar. Was heißt das für die Versorgungssicherheit von Lebens- und Futtermitteln für Österreich? Kann unsere Landwirtschaft die Menschen tatsächlich umfassend ernähren? Ein Gespräch über Prioritäten.

Verwaltung von Push-Mitteilungen