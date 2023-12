Es war ein zähes Ringen, doch der EU ist heute ein Durchbruch bei der Asylreform gelungen. Der Kurs der Staatengemeinschaft wird wesentlich härter. An den Außengrenzen der EU sollen Auffanglager entstehen, in denen Asylwerber unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden. Hier geht‘s zu den Details!

Heutige Empfehlungen:

Informationsfreiheit: Abschaffung des Amtsgeheimnisses nun fix

Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ist auf Schiene. Die türkis-grüne Koalition hat sich mit der SPÖ geeinigt, die ihre Zustimmung zum Gesetz, für das eine zwei-Drittel-Mehrheit notwendig ist, signalisiert hat. Wie es mit dem Gesetz nun weitergeht, lesen Sie hier!

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Anrainer gewinnt vor Gericht, ÖBB fordern Enteignung

Wegen baulicher Maßnahmen auf einer ökologischen Ausgleichsfläche für die Koralmbahn klagte ein Grundbesitzer die ÖBB und bekam in erster Instanz recht. Nun soll er enteignet werden. Meine Kollegin Johanna Messner hat die spannende Geschichte recherchiert.

Putin beschlagnahmt per Dekret OMV-Beteiligungen in Russland

OMV und deutsche Wintershall Dea sollen laut Präsidialerlass formell ihre Anteile an Gasförderprojekten in der russischen Arktis verlieren. Die OMV hatte sich bereits im vergangenen Jahr nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts aus Russland zurückgezogen. Hier lesen Sie über mögliche Folgen.

Chaos bei den ÖBB: Verspätungen, Ausfälle und Co.: So erhalten Passagiere ihr Geld zurück

Weil sechs von 60 Railjets repariert werden müssen, kommt es vielerorts zu Verspätungen oder Zug-Ausfällen. Für Passagiere kann das schnell nervenaufreibend werden. Robert Kogler von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte hat im Ö1-Morgenjournal erklärt, was nun zu beachten ist.

Wenn Weihnachten zur Schuldenfalle wird

Es sind oft verlockende Angebote: Jetzt kaufen und später zu zahlten. Hinter den Konsumkrediten verbirgt sich aber auch eine große Gefahr, warnt Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB. Wie Sie dieser Falle entgehen, verraten wir hier.

Spektakuläres Bärenvideo: „Wir waren zu dritt – der Bär, der Hirsch und ich“

Urheber jenes Videos, das in Kärnten vermutet wurde, aber aus der Slowakei stammt, erzählt von seiner dramatischen Begegnung. Der Hirsch wurde zuvor bereits von Wölfen angefallen. Im Artikel finden sie das kuriose Video.

Diese Tennisstars feiern 2024 ihr ersehntes Comeback

Mein Kollege Alexander Tagger wirft seinen sportlichen Blick schon in das nächste (Tennis-) Jahr. Wenn man auf die Liste blickt, welche Stars dann endlich wieder am Platz stehen, ist klar: Es wird ein Sportjahr der Extraklasse. Neben Rafael Nadal kehren einige Top-Stars zurück. Welche das sind, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Signa will „Krone“ und „Kurier“ abstoßen

Die Signa-Gruppe will ihre Medien verkaufen, darunter Minderheitsbeteiligungen an der „Kronen Zeitung“ und am „Kurier“. Dies habe der Sanierungsverwalter der Signa Holding GmbH, Christof Stapf, in der Gläubigerversammlung angekündigt. Welche Folgen hat das hat, gibt es hier zu lesen

Billy Crystal besucht berühmten „Harry und Sally“-Drehort

Der Komiker und Schauspieler war im Rahmen einer Morgenshow nach 35 Jahren wieder zu Gast im bekannten „Katz‘s“ Deli. Wie der Auftritt gelaufen ist, gibt‘s hier zu lesen!

Meine Empfehlung: Warum Aderlass in Österreich immer noch praktiziert wird

Aderlass zählt zu einer der ältesten medizinischen Behandlungsmethoden. Bereits in der Antike wurde diese Form der Blutabnahme durchgeführt. Bis heute wird sie von der Krankenkasse übernommen. Nico Lang hat für Sie recherchiert.

Ich wünsche Ihnen schönen Mittwoch!