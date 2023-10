Mahlzeit! Am Dienstag ist Equal Pay Day - also der Tag, der die Lohnschere zwischen Männer und Frauen in Österreich am deutlichsten symbolisiert. Meine Kollegin Eva Gabriel hat sich angesehen, was die Gründe für den eklatanten Lohnunterschied sind und wie die Lage in Kärnten und in der Steiermark aussieht. Unter anderem hat sie dafür die Expertise von Nobelpreisträgerin Claudia Goldin eingeholt. Lesen Sie die spannende und informative Recherche!

Heutige Empfehlungen

Große Fahndung: Frau im Waldviertel tot aufgefunden

In Niederösterreich kam es am Sonntag zu einem weiteren Femizid. Ersten Informationen zufolge soll eine 39-jährige Reitstallbesitzerin mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Anna Stockhammer hat die Details für Sie.

Mehr Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Umfrage: Wer sind Ihre Nachwuchssportler des Jahres 2023?

Die Kleine Zeitung sucht gemeinsam mit Ihnen wieder die steirische Nachwuchssportlerin und den steirischen Nachwuchssportler des Jahres. Wer sind Ihre Favoriten? Bis 24. November können Sie hier abstimmen. (Kleine Zeitung PLUS)

Von Hamas entführte Deutsche Shani Louk ist tot

Nach drei Wochen herrscht nun traurige Gewissheit. Die von den Hamas entführte Deutsche Shani Louk ist tot. Heute hat sich ihre Mutter an die Presse gewendet und gegenüber RTL den Tod ihrer Tochter bestätigt. Louk wurde von den Hamas bei einem Musikfestival im Süden Israels am Tag des Angriffes am 7. Oktober verschleppt. Lesen Sie über das traurige Schicksal der 22-Jährigen.

Mob machte auf russischem Flughafen Jagd nach Juden

In den vorrangig muslimisch geprägten russischen Teilrepubliken kam es am Wochenende vermehrt zu unschönen Szenen. In Makhachkala ist ein Menschen-Mob in einen Flughafen eingedrungen, nachdem ein Flugzeug aus Tel Aviv gelandet war. Die Angreifer machten sich auf die Suche nach Jüdinnen und Juden. Lesen Sie über den schockierenden Vorfall und ähnliche Ereignisse.

Was die Preise so in die Höhe treibt: Olivenöl so teuer wie selten zuvor

Olivenöl könnte schon bald um 40 Prozent teurer werden. Schuld daran, ist aber nicht die Inflation. Denn derzeit läuft die Olivenernte alles andere als gut. In Spanien, einem der Hauptproduktionsländer, gab es bereits im Vorjahr massive Ernteausfälle. In Italien sorgt das schlechte Wetter für ähnliche Probleme. Erfahren Sie hier mehr über die Preissteigerung.

„Friends“-Star Matthew Perry starb mit 54: Todesursache noch nicht bekannt

Nach dem überraschenden Tod von Schauspiel-Star Matthew Perry kommen Beileidsbekundungen aus der ganzen Branche. Mittlerweile haben sich neben ehemaligen Kollegen auch Perrys Eltern zu Wort gemeldet und über den Tod ihres mit 54 Jahren verstorbenen Sohnes gesprochen. Hier geht‘s zu den Wortmeldungen.

Meine Empfehlung: Podcast: Wieso klingt die weibliche Wahrheit des Krieges so anders, Miriam Beller?

Eine junge Russin, die gegen den Krieg auftritt, während sie von ihrer Familie als „Verräterin“ bezeichnet wird, eine ukrainische Frau, die durch einen Bombenangriff ihr ungeborenes Kind verliert und nach Russland flüchten muss, um medizinische Hilfe zu bekommen. ORF-Korrespondentin Miriam Beller erzählt im fair&female-Podcast mit Barbara Haas von Schicksalen, die im Krieg oft keinen Platz haben. Hineinhören lohnt sich!

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Woche!