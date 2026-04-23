Perfekter Mix aus Sport, Spannung und Spaß

Am Samstag, dem 27. Juni, wird Schladming erneut zur spektakulären Bühne für den TAUERN CIRCLE – ein Trailrun-Event, das es in sich hat: actiongeladen, herausfordernd und voller Spaß. Egal ob Einsteiger, ambitionierte Sportler oder Nachwuchstalente – mit dem „Junior Race“ kommen auch Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren mit einer verkürzten Strecke voll auf ihre Kosten. Dabei können sie erste Wettkampfluft schnuppern, Gemeinschaftsgeist erleben und wertvolle sportliche Erfahrungen sammeln. Heuer erstmals mit einer eigenen Teamwertung.

Bei aller Herausforderung steht eines immer im Mittelpunkt: der gemeinsame Spaß und das unvergessliche Erlebnis. Die Nachfrage ist so groß, dass das Teilnehmerfeld für 2026 limitiert werden musste. Wer dabei sein will, sollte sich daher rasch seinen Startplatz sichern.