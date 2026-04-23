Frauenpower in Graz: Laufevent nur für Frauen

Ob Laufanfängerin, Hobbysportlerin oder erfahrene Athletin – beim Wiener Städtische LadiesRun powered by Kleine Zeitung steht die persönliche Bestleistung im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Gemeinsam läuft es sich leichter“ sorgen neben den klassischen Altersklassen auch Freundinnen-Teams und Mutter-Tochter-Duos für zusätzliche Motivation. Start und Ziel liegen direkt vor der Oper Graz und bieten damit einen besonders stimmungsvollen Rahmen.

Los geht es bereits ab 9.30 Uhr mit dem „Holding Graz Kids Run“, bevor um 11 Uhr der Startschuss für die neue 5-Kilometer-Lauf- und Nordic-Walking-Strecke fällt. Diese führt vom Startbereich rund um die Grazer Innenstadt bis in Richtung Hilmteich und wieder zurück zur Oper.