Auf der Suche nach der fittesten Firma Kärntens

Der Kleine Zeitung Company Triathlon bildet heuer wiederum den Auftakt zum großen Rennwochenende des IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria. Gemeinsam mit Arbeitskolleg:innen trainieren, den Teamgeist stärken und das Ziel erreichen – ein Event für alle, die mit ihrer Firma sportlich aktiv sein und den Teamgeist stärken wollen.

Der Kleine-Zeitung-Company-Triathlon über die Sprintdistanz von 380 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 4,2 Kilometern Laufen ist ideal, um sich für den Sommer in Form zu bringen und gemeinsam mit Ihren Arbeitskolleg:innen das Feeling des großen IRONMAN hautnah mitzuerleben. Nutzen Sie die optimale Gelegenheit, mit Kolleg:innen sportlich aktiv zu sein, an einem Ziel zu arbeiten und zusammen Spaß zu haben. In diesem Sinne: Zeit, aus dem Büro zu kommen und sich in das Abenteuer Triathlon zu stürzen.