Die Auszählung der Wahlkarten entwickelt sich doch noch zum echten Krimi. Nach Auszählung weiterer Wahlkarten am Montag hat die ÖVP ein weiteres Mandat an die FPÖ verloren. Das geht aus den Zahlen des Innenministeriums hervor, die auf der Homepage in den Abendstunden veröffentlicht worden sind.

Die Auswirkungen sind folgenschwer: ÖVP und SPÖ verfügen jetzt nur noch über 92 Mandate - für eine Mehrheit im 183 Abgeordneten großen Parlament das absolute Minimum. Am Donnerstag sollen die restlichen 50.000 Stimmen ausgezählt werden. Dann liegt das endgültige Endergebnis vor.

Der Mandatsstand einer etwaigen Großen Koalition ist im Koalitionspoker von gar nicht so geringer Bedeutung, weil dieser in den Verhandlungen mit den Neos bzw. den Grünen als Druckmittel eingesetzt werden kann.

