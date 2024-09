FPÖ steht als Sieger fest - wie geht es nun weiter?

Live. Die FPÖ hat bei der Nationalratswahl einen historischen Triumph eingefahren, laut vorläufigem Endergebnis kommen die Freiheitlichen auf knapp 29 Prozent. In Wien gab es am späten Abend erste Demonstrationen. Was passiert nun? Der Tag nach der Wahl im Liveticker, bleiben Sie dran!