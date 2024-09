Wahlbeteiligung mit 78 Prozent höher als 2019

Von wegen kein Interesse an Politik: Im Vergleich zur letzten Nationalratswahl sind am Sonntag mehr Wähler in die Wahllokale geströmt. Der bisherige Tiefpunkt wurde 2013 erreicht, als nur noch 74,91 Prozent der Wahlberechtigten abstimmten.